Incident chimic în Germania. Stare de alertă, după ce un nor de gaz portocaliu s-a răspândit deasupra a două orașe

07-10-2025 | 22:20
nor toxic
Kreisfeuerwehrverband Aschaffenburg

Autoritățile germane sunt în alertă, iar locuitorii au fost îndemnați să intre în case și să aducă înăuntru și pe străinii de pe străzi, după ce un nor de gaz portocaliu s-a răspândit deasupra a două orașe, în urma unui incident chimic încă neelucidat.  

Cristian Anton

O intervenţie de amploare a serviciilor de urgenţă germane este în curs de desfăşurare în oraşul Mainaschaff, după ce un nor de gaz s-a răspândit deasupra acestei localităţi în urma unui incident petrecut într-o unitate industrială, au anunţat marţi seară autorităţile din Germania, informează DPA.

Norul s-a deplasat apoi deasupra oraşului vecin Aschaffenburg, determinându-le pe autorităţile germane să îi îndemne pe localnici să rămână în casele lor şi să le aducă înăuntru pe persoanele aflate în exterior.

Biroul Federal de Protecţie Civilă a declarat că acest nor de gaz ar putea fi toxic.

Cauza incidentului de la uzină rămâne necunoscută

Locuitorilor li s-a cerut să ajute copiii şi persoanele vulnerabile, să îi primească în locuinţele lor pe cei aflaţi în pericol şi să urmeze instrucţiunile Poliţiei şi Brigăzii de pompieri.

De asemenea, autorităţile locale le-au recomandat rezidenţilor să ţină ferestrele şi uşile închise şi să oprească sistemele de ventilaţie şi aer condiţionat.

Cauza incidentului de la uzină şi amploarea acestuia rămân deocamdată necunoscute.

Mainaschaff şi Aschaffenburg sunt două oraşe învecinate, situate la doar câţiva kilometri distanţă unul de celălalt, iar Frankfurt se află la nord-vest de ele.

Dată publicare: 07-10-2025 22:11

Un neonazist suedez va fi condamnat, în Luxemburg, pentru planificarea unui atac chimic asupra concursului Eurovision din 2020, organizat la Amsterdam. Polițiștii luxemburghezi au găsit un document care descrie în amănunt planul atacului.  

