Un adolescent francez riscă peste doi ani de închisoare în Singapore și mii de dolari amendă după ce ar fi lins un pai dintr-un automat de suc și l-a pus înapoi, scrie BBC.

Didier Gaspard Owen Maximilien, în vârstă de 18 ani, a postat pe Instagram un videoclip în care execută actul. Videoclipul a fost ulterior răspândit pe scară largă. Compania care deține automatul, iJooz, spune că a înlocuit toate cele 500 de paie din dozatorul automatului, după presupusul incident.

Dacă va fi găsit vinovat de ambele acuzații, Maximilien riscă o pedeapsă maximă cu închisoarea de peste doi ani și amenzi de mii de dolari.

Presupusul incident a avut loc pe 12 martie într-un centru comercial din Singapore. Maximilien și-a postat videoclipul ca Instagram Story cu o legendă care spunea „orașul nu este sigur”.

Adolescentul francez este student în Singapore

Mulți utilizatori online au reacționat cu dezgust la videoclipul său, care a fost republicat pe o pagină a comunității și preluat de agențiile de știri locale. iJooz a declarat pentru agenția de știri Channel NewsAsia (CNA) că a depus un plângere la poliție și a inițiat protocoale de salubrizare și inspecții la aparatele sale.

Maximilien este în prezent student la filiala din Singapore a Școlii de Afaceri Essec. Un purtător de cuvânt al școlii declarase anterior agențiilor de presă că aceasta era la curent cu incidentul și că anchetele interne erau în curs de desfășurare.

Avocații săi declaraseră anterior pentru CNA că părinții lui Maximilien veniseră cu avionul la Singapore și că un reprezentant al școlii sale îi va servi drept cauțiune. Cazul său va fi audiat din nou în instanță pe 22 mai.