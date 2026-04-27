Potrivit sursei citate, acesta a fost descoperit în cadrul unei acţiuni de prevenire a accidentelor rutiere pe DN 11.

„Un conducător auto a fost sancţionat contravenţional pentru mai multe abateri. Acesta a fost depistat circulând cu depăşirea limitei legale de viteză şi încălcând regulile privind depăşirea. Testarea alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat că acesta transporta doi minori fără centuri de siguranţă sau sisteme de fixare omologate, aceştia aflându-se în portbagajul autoturismului", au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Şoferul a primit o amendă în valoare de 5.062 lei, iar permisul de conducere i-a fost reţinut pentru o perioadă de 150 de zile.

IPJ Covasna subliniază că, în primele trei luni ale acestui an, au fost scoşi din trafic 426 de şoferi „potenţial periculoşi", prin reţinerea permisului de conducere.

În acest interval, poliţiştii au desfăşurat peste 600 de acţiuni în trafic în scopul prevenirii accidentelor rutiere, aplicând mai mult de 5.100 de sancţiuni contravenţionale, dintre care aproape 2.000 au vizat nerespectarea regimului legal de viteză.