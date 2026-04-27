Kalaşnikov a anunţat pe canalul său de Telegram că a livrat primul lot important de puşti automate AK-12, model 2023, în baza unui contract oficial cu Ministerul Apărării, fără a preciza cantitatea livrată.

În octombrie anul trecut, compania a anunţat ultima livrare de acest tip de puşti, subliniind că a îndeplinit contractul de stat înainte de termen. Consorţiul a evidenţiat că acest tip de armament este "extrem de solicitat" în războiul din Ucraina.

Compania a menţionat că puşca AK-12, cu un calibru de 5,45 milimetri este "principala armă automată individuală a militarilor care fac parte din Forţele Armate ale Rusiei încă din anul 2020" şi că producţia acestor puşti se menţine "constant ridicată" în fiecare an.

De asemenea, a fost evidenţiat noul model din această gamă, numit AK-12 scurtat, care şi-a demonstrat eficienţa în războiul din Ucraina şi care "este utilizat la scară largă de către unităţile de asalt din toate formaţiunile militare".

Potrivit companiei, "evaluările pozitive venite din partea utilizatorilor au făcut ca puştile automate AK-12 şi AK-12K să devină cele mai solicitate produse ale consorţiului Kalaşnikov".

Mai mult, a fost subliniat şi faptul că această puşcă face parte din echipamentul militar Ratnik şi reprezintă "vârful dezvoltării sistemului AK". "Se diferenţiază de generaţiile anterioare prin caracteristici ergonomice bine concepute, adaptări care permit utilizarea în orice moment al zilei şi precizie sporită", a adăugat compania.

În mod special, Kalaşnikov a menţionat că, datorită creşterii comenzilor de stat pentru acest tip de armament, consorţiul utilizează tehnologiile MIM (Metal Injection Molding) care "permit reducerea considerabilă a termenelor de producţie pentru piese cu geometrie complexă şi creşterea calităţii producţiei".

Modelul AK-12, care se fabrică sub diferite calibre, a intrat în uz în anul 2018 şi a fost ulterior îmbunătăţit în 2023. În prezent, este considerată drept cea mai modernă puşcă de asalt de care dispune Rusia.

Fără încărcător, puşca cântăreşte 3,5 kilograme. Încărcătorul poate stoca până la 60 de cartuşe. De asemenea, are o rată de tragere de 700 de focuri pe minut şi o rază eficientă de acţiune de 440 de metri.

Consorţiul Kalaşnikov, sancţionat de Uniunea Europeană, Statele Unite, Regatul Unit şi de către alte ţări pentru războiul provocat în Ucraina, este principalul producător de arme uşoare de foc din Rusia.