Alexandru Muraru a scris luni pe Facebook că decizia PSD de a se alia cu forţele extremiste a fost luată în urmă cu câteva săptămâni, el afirmând că PNL nu va permite ca România să fie ”târâtă” spre Est.

”Planul alianţei PSD-AUR pentru dărâmarea guvernului este făcut de câteva săptămâni, în spatele uşilor închise. Este o acţiune premeditată, al cărei scop final este cutremurător. Vorbim de instaurarea unui nou regim politic în România, de sorginte belarusă. Un regim al izolării internaţionale, al controlului total, al fricii şi al renunţării la valorile euro-atlantice”, a afirmat Alexandru Muraru.

Potrivit liberalului Muraru, PSD recurge la acest gest, pentru că ”Guvernul Bolojan a lovit exact acolo unde îi doare cel mai tare, adică în evaziunea fiscală şi în privilegiile nemeritate”.

”Nota de plată pentru această trădare nu o vor achita politicienii care bat palma pe sub masă, ci fiecare român. Investitorii nu vin într-o ţară instabilă, iar partenerii europeni nu au încredere într-un stat care legitimează radicalismul. Istoria recentă din regiune ne arată clar că partidele social-democrate din Cehia, Ungaria sau Bulgaria care au ales calea compromisului cu populismul agresiv au sfârşit prin a fi măturate de pe scena politică. Cine hrăneşte extremismul dintr-un calcul cinic, sfârşeşte prin a fi devorat de el”, a declarat Alexandru Muraru.

El a mai spus că România nu este monedă de schimb pentru calcule obscure şi că PNL nu va permite ca ”România să fie târâtă spre Est”.