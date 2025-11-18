Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande la Singapore se reîntoarce în arest. Cât timp va sta în spatele gratiilor

Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande pe covorul roșu, în Singapore, se reîntoarce în arest. După ce a fost reținut și apoi eliberat rapid, tânărul de 26 de ani a primit o pedeapsă de nouă zile de închisoare, pentru tulburarea liniștii publice.

Johnson Wen a fost filmat în timp ce trece de cordonul de securitate, se prinde de cântăreață și începe să sară frenetic.

Wen și-a făcut o reputație din tulburarea concertelor și a altor evenimente la care participă vedete. Iar în Singapore, oamenii cer deportarea lui.

Ariana Grande a părut vizibil afectată de incident.

Artista a dezvăluit, în trecut, că suferă de tulburare de stres post-traumatic, după atacul sinucigaș cu bombă, de la concertul ei din mai 2017, din Manchester.

Douăzeci și doi de oameni au murit atunci și sute au fost răniți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













