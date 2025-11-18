Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande la Singapore se reîntoarce în arest. Cât timp va sta în spatele gratiilor

Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande pe covorul roșu, în Singapore, se reîntoarce în arest. După ce a fost reținut și apoi eliberat rapid, tânărul de 26 de ani a primit o pedeapsă de nouă zile de închisoare, pentru tulburarea liniștii publice.

Johnson Wen a fost filmat în timp ce trece de cordonul de securitate, se prinde de cântăreață și începe să sară frenetic.

Wen și-a făcut o reputație din tulburarea concertelor și a altor evenimente la care participă vedete. Iar în Singapore, oamenii cer deportarea lui.

Ariana Grande a părut vizibil afectată de incident.

Artista a dezvăluit, în trecut, că suferă de tulburare de stres post-traumatic, după atacul sinucigaș cu bombă, de la concertul ei din mai 2017, din Manchester.

Douăzeci și doi de oameni au murit atunci și sute au fost răniți.

