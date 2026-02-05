La târgul aviatic din Singapore, cea mai mare expoziție aerospațială din Asia, noile aeronave electrice autonome au fost vedetele evenimentului.

Companiile din domeniu spun că nu se mai pune problema dacă vor exista taxiuri aeriene, ci când vor deveni parte din viața de zi cu zi.

Modelele prezentate sunt complet electrice, silențioase și pot transporta până la patru pasageri. Decolează vertical, ca un elicopter.

Specialiștii estimează că Asia va fi prima regiune unde aceste taxiuri vor intra în serviciu comercial.

Acolo sunt cele mai mari aglomerări urbane, dar și cele mai rapide progrese tehnologice.