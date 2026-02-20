O femeie din Singapore a fost condamnată la închisoare pentru că a pălmuit, beată fiind, un taximetrist în vârstă, chiar în fața unei secții de poliție, după ce a făcut scandal și a refuzat să achite cursa, scrie SCMP.

Când i s-a spus că trebuie să achite pentru cursă 19 dolari (echivalentul a circa 82 de lei), femeia a spus că nu are numerar și a refuzat opțiunile de plată sugerate de taximetrist. Mai mult, femeia i-a cerut să o ducă la poliție, iar șoferul de taxi în vârstă i-a ascultat cerere și a dus-a făcut la cea mai apropiată secție, moment în care ea l-a pălmuit.

Singaporeza a fost condamnată la 2 săptămâni de închisoare

Shalini Devarajan, o singaporeză în vârstă de 36 de ani, a fost condamnată joi la două săptămâni de închisoare pentru vătămare corporală voluntară.

Instanța a aflat că victima, un bărbat în vârstă de 73 de ani la acea vreme, conducea un taxi care a fost oprit de un alt bărbat în jurul orei 15:00, pe 11 noiembrie 2025. Shalini s-a urcat singură în taxi, iar victima a fost instruită să o ducă la o adresă anume.

Taximetristul a sesizat că Shalini mirosea a alcool, dar a dus-o pe femeia care dormea ​​la destinație, iar odată ajunsă la destinație a început scandalul.