O femeie din Singapore a fost condamnată la închisoare pentru că a pălmuit, beată fiind, un taximetrist în vârstă, chiar în fața unei secții de poliție, după ce a făcut scandal și a refuzat să achite cursa, scrie SCMP.

Când i s-a spus că trebuie să achite pentru cursă 19 dolari (echivalentul a circa 82 de lei), femeia a spus că nu are numerar și a refuzat opțiunile de plată sugerate de taximetrist. Mai mult, femeia i-a cerut să o ducă la poliție, iar șoferul de taxi în vârstă i-a ascultat cerere și a dus-a făcut la cea mai apropiată secție, moment în care ea l-a pălmuit.

Singaporeza a fost condamnată la 2 săptămâni de închisoare

Shalini Devarajan, o singaporeză în vârstă de 36 de ani, a fost condamnată joi la două săptămâni de închisoare pentru vătămare corporală voluntară.

Instanța a aflat că victima, un bărbat în vârstă de 73 de ani la acea vreme, conducea un taxi care a fost oprit de un alt bărbat în jurul orei 15:00, pe 11 noiembrie 2025. Shalini s-a urcat singură în taxi, iar victima a fost instruită să o ducă la o adresă anume.

Citește și
Pentagonul face presiuni agresive asupra UE împotriva campaniei „Cumpărați arme europene”. Americanii amenință cu represalii
Pentagonul face presiuni agresive asupra UE împotriva campaniei „Cumpărați arme europene”. Americanii amenință cu represalii

Taximetristul a sesizat că Shalini mirosea a alcool, dar a dus-o pe femeia care dormea ​​la destinație, iar odată ajunsă la destinație a început scandalul.