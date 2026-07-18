Incendii puternice de vegetație sunt și în Canada, iar fumul toxic a ajuns până deasupra orașelor americane. Deranjat din cauza poluării cu fum, președintele Donald Trump i-a amenințat pe vecinii de la nord că le va impune noi taxe comerciale.

Incendiul din Spania se extinde rapid

În provincia Zaragoza, din nord-estul Spaniei, peste 450 de pompieri, 300 de militari și 30 de aeronave fac eforturi frenetice ca să stăpânească un incendiu de vegetație înfiorător.

Focarul a izbucnit miercuri, într-o zonă slab populată din provincia Aragon. Cinci dintre satele răzlețe au fost evacuate la timp, pentru că zeci de case sunt deja scrum.

Flăcările au pârjolit, până acum, douăsprezece mii de hectare de vegetație, iar multe drumuri forestiere au fost blocate. După tragedia de săptămâna trecută din Almeria, când au murit 13 oameni, pompierii încearcă să se asigure că localnicii care fug din calea urgiei nu folosesc aceste rute riscante. Alții sunt evacuați preventiv.

Localnic evacuat: „Nu am văzut incendiul, nu am simțit miros de fum și nici coloana de fum. Suntem un sat aflat în mijlocul unei păduri de pini și nu avem propriile resurse de intervenție, niciun vehicul la dispoziție.”

María Fernando Larrota, delegat provincial pentru tineret al Crucii Roșii din Guadalajara: „Din cauza accesului (dificil) la autostradă și a altor factori, autoritățile au decis să evacueze locuitorii, pentru a evita o tragedie.”

Un alt focar a luat proporții în apropierea capitalei Madrid, în condițiile în care țara traversează un nou episod de caniculă severă. Aflată în prima linie a încălzirii globale, Spania s-a confruntat, în ultimii ani, cu valuri de căldură tot mai lungi și mai frecvente, care creează condiții propice pentru incendii devastatoare.

Între timp, situația rămâne critică și peste Ocean. În Canada sunt peste 800 de focare, multe dintre ele scăpate de sub control, la granița cu Statele Unite.

Incendiile fac probleme și în statul american Minnesota. Însă, mai la sud, în Texas, mai multe regiuni sunt sub alertă de inundații. Furtunile izbucnite în urmă cu câteva zile au provocat cel puțin două decese. Iar câteva sute de oameni au fost salvați cu elicopterele sau cu bărcile.

El Niño amplifică riscurile climatice

Problemele climatice provoacă panică și în emisfera sudică. Guvernele din America Latină mobilizează echipe de pompieri, activează planuri de intervenție și pregătesc sistemele de alimentare cu apă, de energie și transport, pe măsură ce fenomenul El Niño se intensifică în Oceanul Pacific. Autoritățile se tem că, în lunile următoare, regiunea va fi afectată de secetă, valuri de căldură extremă, inundații și alte fenomene meteo severe.

Rodney Martinez, reprezentantul Organizației Meteorologice Mondiale pentru America de Nord, America Centrală și Caraibe: „El Niño este confirmat. Fenomenul este deja în desfășurare. Acum este momentul ca autoritățile să ia decizii, să pună în aplicare măsuri eficiente de pregătire și să acționeze preventiv.”

Irene Vélez, ministrul Mediului al Columbiei, aflată la final de mandat: „Vorbim despre fenomene climatice extreme, care pun o presiune uriașă asupra ecosistemelor și afectează grav fauna sălbatică.”

El Niño este un fenomen climatic natural, care încălzește apele Oceanului Pacific și schimbă circulația atmosferică la nivel mondial. Se dezvoltă pe parcursul mai multor luni, ceea ce le oferă autorităților timp să se pregătească înainte de apariția efectelor severe.