Cele 13 persoane decedate în incendiul violent declanşat joi seară în Andaluzia, în sudul Spaniei, sunt în majoritate străini, cu şapte britanici, trei belgieni, o franţuzoaică, o americancă şi un spaniol, au anunţat marţi seară autorităţile, după finalizarea autopsiilor, notează AFP, preluat de Agerpres.

Marţi „după-amiază s-a încheiat identificarea tuturor victimelor incendiului din Los Gallardos", a explicat într-un comunicat entitatea publică responsabilă cu identificarea cadavrelor (CID), precizând că „dintre cele 13 persoane decedate - dintre care una la spital -, şapte sunt originare din Regatul Unit, trei din Belgia, una din Franţa, una din Statele Unite, precum şi un cetăţean spaniol".

Autoritățile au identificat toate victimele

CID precizează că au fost făcute 12 sesizări pentru cele 12 persoane ale căror rămăşiţe au fost găsite la locul tragediei, a treisprezecea victimă decedând câteva zile mai târziu în spital.

„Cele 13 persoane decedate sunt opt femei şi cinci bărbaţi, toţi majori", mai detaliază CID.

Ultimele victime identificate sunt încă doi britanici, precum şi o americancă.

Medicii legişti au fost nevoiţi să recurgă la comparaţii genetice pentru a stabili identitatea victimelor, precizează comunicatul.

Analizele ADN au confirmat identitatea

Serviciile de urgenţă descoperiseră 12 cadavre carbonizate şi atât de desfigurate de flăcări, încât a fost necesară recurgerea la analize ADN, cu colaborarea familiilor şi a apropiaţilor, asistaţi de serviciile consulare ale diferitelor ţări implicate.

Căutările efectuate în zilele care au urmat incendiului nu au permis găsirea altor eventuale victime în această etapă, chiar dacă autorităţile nu excludeau complet posibilitatea ca bilanţul să mai crească.

Acest incendiu, unul dintre cele mai ucigătoare din istoria recentă a Spaniei, a fost provocat de prăbuşirea unui cablu electric de-a lungul unui drum, un focar cu o propagare deosebit de rapidă, favorizată de valul de căldură care afecta ţara.

Flăcările au devastat 7.000 de hectare dintr-un masiv împădurit din apropierea Mediteranei, avansând într-un ritm devastator de aproximativ 100 de metri pe minut.

Incendiul a devastat mii de hectare

Între timp, incendiul a fost controlat, iar localnicii au putut să revină la casele lor începând de duminică.

Spania s-a confruntat în ultimii ani cu valuri de căldură tot mai lungi şi mai frecvente, cu temperaturi care au depăşit cu mult 40°C, creând condiţii favorabile pentru incendii devastatoare.

În 2025, peste 393.000 de hectare au fost devastate de flăcări în această ţară, potrivit Sistemului European de Informaţii privind Incendiile Forestiere (EFFIS), acesta fiind cel mai grav bilanţ din istoria recentă a Spaniei.