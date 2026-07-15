Proprietarii, un cuplu de belgieni din Flandra de Est, și-au pierdut însă viața în timp ce încercau să fugă din calea flăcărilor, relatează publicația belgiană HLN.

Belgienii, un bărbat de 68 de ani și soția sa, în vârstă de 66 de ani, au părăsit casa în momentul în care incendiul s-a apropiat de proprietate, dar au fost prinși între flăcări și au murit. Identitatea lor a fost confirmată ulterior de autoritățile spaniole, în urma analizelor ADN efectuate pe baza probelor furnizate de copiii celor doi.

Flăcările au ocolit locuința

Fotografia locuinței a ajuns să ilustreze amploarea dezastrului. Dealurile din jur au fost transformate într-un peisaj carbonizat, arborii au ars aproape în totalitate, iar vegetația a fost redusă la cenușă. În contrast, vila a scăpat aproape nevătămată. Piscina, terasa și curtea au rămas intacte, iar plantele din imediata apropiere sunt încă verzi. Deocamdată, nu există o explicație clară pentru faptul că flăcările au ocolit proprietatea. Printre variantele luate în calcul se numără schimbarea direcției vântului în ultimul moment sau rolul zidurilor de piatră din jurul casei, care ar fi putut limita propagarea incendiului.

Cei doi belgieni locuiau de aproape cinci ani în vilă, pe care o transformaseră într-o pensiune apreciată de turiști, sub numele Casa Rambla. În seara în care a izbucnit incendiul, au plecat cu mașina după ce au văzut că focul se apropie de proprietate. Locuința era amplasată într-o zonă izolată, la capătul unei străzi înfundate, iar singura rută de evacuare era deja amenințată de flăcări.

Copiii au oferit probe ADN

După plecarea lor, joi seară, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu bărbatul de 68 de ani și cu soția sa, în vârstă de 66 de ani. Copiii au sperat inițial că cei doi au fost transportați la spital, însă au mers ulterior în Spania, unde au oferit probe ADN pentru identificare.

Incendiul a mistuit peste 7.000 de hectare de vegetație și teren. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare a persoanelor dispărute și verifică locuințele afectate, în condițiile în care 23 de oameni sunt în continuare de negăsit.

Imobilele care au fost deja inspectate sunt marcate cu o cruce galbenă, iar autoritățile estimează că refacerea zonei va dura ani. Cazul celor doi belgieni rămâne unul dintre cele mai tulburătoare: locuința lor a scăpat aproape nevătămată din calea flăcărilor. Dacă ar fi rămas în interior, soarta lor ar fi putut fi diferită, însă nimeni nu poate spune cu certitudine, deoarece fumul dens și temperaturile extreme reprezentau un risc letal. Cert este că incendiul a ocolit casa, dar nu și pe cei care îi spuneau acasă.