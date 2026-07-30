Prefectura din Mugla (sud-vest) a anunțat la începutul după-amiezii reapariția unui foc în apropierea portului de agrement din Fethiye. „Intervenția noastră în zonele în care flăcările au reînceput din cauza vântului puternic continuă atât pe cale aeriană, cât și terestră”, a precizat aceasta pe X. Postul public de televiziune TRT a difuzat imagini cu un bărbat care își evacua capra pe umeri, în apropiere de Fethiye, sub un cer galben, și a afirmat că numeroase animale sunt „afectate”, potrivit News.ro.

Incendiile afectează zona Antalya și coasta Mării Egee

Printre cele mai îngrijorătoare incendii care au loc în prezent în toată țara, Oficiul Forestier al Turciei (OGM) a menționat în special axele „Antalya/Alanya” și „Mugla/Fethiye”, unde se succed plajele și stațiunile balneare de-a lungul „coastei Turcoaz”, pe malul Mării Mediterane. „Intervenim intens cu forțele noastre aeriene și terestre împotriva incendiilor forestiere în curs”, a afirmat OGM pe contul său de X.

În același timp, „operațiunile continuă fără încetare” în regiunea olivicolă Ayvalik, de la Marea Egee, situată vizavi de insula greacă Lesbos, a anunțat la începutul după-amiezii guvernatorul provinciei Balikesir, de care face parte Ayvalik, Ismail Ustaoglu. Acesta din urmă precizează că „cinci avioane, șase elicoptere, 850 de oameni și sute de vehicule” sunt mobilizate în lupta împotriva incendiilor.

Ministrul Agriculturii, responsabil cu pădurile, Ibrahim Yumakli, a asigurat joi dimineață că incendiile din provincia Balikesir și din jurul orașului Canakkale, în Dardanele (vest), erau „în mare parte sub control”.

Peste 100 de incendii au izbucnit în ultimele zile

Echipele au intervenit în 115 incendii de miercuri încoace, pe întreg teritoriul țării, „dintre care 110 au fost complet stinse”, a asigurat el, înainte de apariția sau reaprinderea anumitor focare.

Ministerul a trimis un SMS de alertă locuitorilor din regiunile considerate „cu risc ridicat de incendii” din sudul și vestul țării. Cu toate acestea, nu a precizat numărul de hectare afectate și nici dacă au fost avariate locuințe.

Turcia, care a înregistrat incendii timpurii în 2025 din cauza secetei, a fost ocolită până acum de aceste fenomene datorită ploilor și ninsorilor abundente din timpul iernii, care au reumplut pânza freatică și au protejat vegetația. În plus, accesul în păduri, în zonele cele mai expuse, a fost interzis la începutul verii.