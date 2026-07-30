Noul regulament, propus de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost votat, miercuri, în unanimitate, de CGMB, a informat municipalitatea, într-o postare pe Facebook.

Care sunt noile obligații

Printre noile obligaţii se numără cel puţin două tratamente pe an pentru căpuşe făcute de Compania Eco Igienizare în parcuri şi la locuri de joacă.

Toate intervenţiile se vor desfăşura în baza unui program unitar de acţiune, ce va fi întocmit şi aprobat până pe 1 decembrie pentru anul ce urmează.

De asemenea, va fi obligatorie o deratizare în căminele, canalele reţelelor de apă, termoficare şi fibră optică, dar şi în subsolurile blocurilor ori în alte spaţii private.

"Tratamentul se va face cel puţin o dată pe an de firmele autorizate la DSP şi DSV, iar costurile vor fi suportate de către operatorii reţelelor. Noi ne ocupăm de domeniul public, prin Compania Municipală Eco Igienizare. O dată pe an intrăm şi în subsolurile de bloc, mai multe intervenţii vor fi contractate de asociaţiile de proprietari. Pentru a avea un tablou complet al situaţiilor din Bucureşti, firmele sunt obligate ca la final de an să ne prezinte situaţia cu tipurile de intervenţii realizate", a explicat Primăria Capitalei.

Pentru prima dată, regulamentul prevede verificări după fiecare tratament aplicat de Eco Igienizare, dar şi sancţiuni, inclusiv persoanelor fizice.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă regulile

Cine refuză sau împiedică echipele să deratizeze, să facă dezinsecţie sau dezinfecţie va fi amendat de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti cu sume cuprinse între 3.000 şi 5.000 de lei pentru persoane fizice şi de la 8.000 la 10.000 de lei pentru cele juridice.

Asociaţiile de proprietari, firmele sau proprietarii de locuinţe sunt obligaţi să cureţe subsolurile, să evacueze apa stagnantă, care duce la focare de rozătoare sau gândaci.

Amenzile sunt de la 1.500 la 3.000 de lei pentru persoane fizice şi de la 6.000 la 8.000 de lei pentru persoanele juridice.

Lipsa DDD din spaţiile administrate sau deţinute atrage sancţiuni de la 3.000 la 5.000 de lei pentru persoanele fizice şi de la 8.000 la 10.000 de lei pentru cele juridice.

Pentru aceste operaţiuni trebuie contractate doar firme autorizate. Dezinsecţia neautorizată este amendată cu sume de la 1.500 la 3.000 de lei în cazul persoanei fizice sau între 6.000 şi 8.000 de lei în cazul celei juridice.

Firmele care utilizează produse neautorizate sau expirate şi nu respectă planul unitar de acţiune riscă amenzi între 8.000 şi 10.000 de lei.