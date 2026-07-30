Începând cu 1 august, Bulgaria va majora prețurile vinietelor cu 30%, guvernul estimând venituri suplimentare de peste 22,5 milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori, potrivit Novinite.

Măsura a fost aprobată printr-o hotărâre de guvern care modifică tarifele pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri.

Noile tarife, mai ridicate, se vor aplica autovehiculelor de pasageri cu o greutate de până la 3,5 tone și vehiculelor de tip rulotă din categoria M1. Aceste tarife au rămas neschimbate de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019.

Prețul vinietei anuale va crește de la 49,60 euro la 64,50 euro, în timp ce vinieta trimestrială se va scumpi de la 27,61 euro la 35,90 euro. Vinieta lunară va costa 19,90 euro în loc de 15,34 euro, iar cea săptămânală se va majora de la 7,67 euro la 10 euro. Vinieta de weekend se va scumpi de la 5,11 euro la 6,60 euro, iar prețul vinietei zilnice – introdusă recent – ​​va crește de la 4,09 euro la 5,30 euro.

De asemenea, taxa compensatorie pentru vehiculele care utilizează rețeaua rutieră fără o vinietă valabilă va crește de la 35,79 euro la 46,50 euro.

Bulgaria vrea să-și repare drumurile cu banii obținuți în plus de pe viniete

Guvernul a precizat că veniturile suplimentare sunt necesare deoarece o mare parte din infrastructura rutieră a Bulgariei necesită investiții urgente. Inspecțiile tehnice au arătat că peste 35% din drumurile de categoria a doua și a treia din țară – adică peste 7.000 de kilometri – se află într-o stare precară sau nesatisfăcătoare.

Potrivit autorităților, actualul model de finanțare acoperă în principal reparațiile de urgență și întreținerea curentă, dar nu asigură suficiente resurse pentru reabilitarea completă a drumurilor deteriorate. Absența unor reparații capitale permite transformarea unor probleme minore în deteriorări structurale grave.

Fondurile suplimentare provenite din majorarea tarifelor pentru vinietă vor fi direcționate către reabilitarea drumurilor de categoria a treia, care asigură legături importante între localitățile mai mici și centrele regionale.

O parte din fonduri va fi utilizată, de asemenea, pentru înlocuirea parapetelor rutiere deteriorate, aplicarea unor marcaje rutiere termoplastice mai durabile, instalarea unor sisteme de iluminat autonome în zonele cu risc ridicat și modernizarea sistemului electronic de taxare. Guvernul intenționează, totodată, să extindă rețelele de supraveghere video și să reducă volumul anual al taxelor rutiere neachitate.

Vinietele se scumpesc de la 1 august pentru că este luna cu cel mai mare volum de trafic

Autoritățile au precizat că această majorare este legată și de cerințele europene privind siguranța rutieră, care impun investiții costisitoare în parapete de siguranță moderne, sisteme inteligente de transport, marcaje îmbunătățite și sisteme de iluminat automatizate.

Guvernul a ales data de 1 august pentru majorarea tarifelor, întrucât aceasta coincide cu luna în care se înregistrează cel mai mare volum de trafic de tranzit prin Bulgaria. Oficialii susțin că această măsură va permite acoperirea unei părți mai mari din costurile suplimentare de către utilizatorii străini ai drumurilor, înainte ca impactul să fie resimțit pe scară largă de cetățenii și companiile din Bulgaria.

De asemenea, autoritățile au menționat că veniturile suplimentare estimate pentru lunile de toamnă vor crea o rezervă financiară destinată întreținerii drumurilor pe timp de iarnă.