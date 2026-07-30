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Cei doi soți din comuna Rociu, județul Argeș, erau căsătoriți de 28 de ani. Apropiații familiei spun că obișnuiau să bea împreună, până când între ei izbucneau scandaluri cu țipete, înjurături și bătăi. Miercuri seară s-a ajuns la crimă, iar femeia, de 46 de ani și-a anunțat apoi rudele.

Mătușa bărbatului: „Mereu a pus mâna pe cuțit! Am auzit ceartă și am auzit o dată "au", el a zis! Și a venit ea repede și a zis:"hai, că îi curge sânge mult lui Pică! Păi ce ai pățit? Păi i-am dat cu cuțitul.”

Rudele știau de scandalurile din familie

Soții au două fete și un băiat. Fiica mai mică este șocată de ce s-a întâmplat. Povestește, însă, că toată copilăria a fost marcată de certurile și bătăile dintre părinți. Fata povestește că în special mama ei era violentă.

Fiica: „Eu eram mai mică și soru-mea, a vrut să bage cuțitul de 2 ori în soru-mea, eram aicea, o dată am închis eu ușa, a venit cuțitul în ușă și o dată mătușă-mea a scăpat-o, tot așa, i-a închis ușa, că a vrut să bage și-n soru-mea... adică și-n fii-sa!”

Femeia a fost reținută și va fi prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Pentru omor, riscă până la 25 de ani de închisoare, iar dacă procurorii vor stabili că fapta a fost premeditată, ar putea fi închisă pe viață.

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