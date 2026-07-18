Iar un incendiu din Norvegia a distrus rapid peste 100 de locuințe. Peste Ocean, Donald Trump amenință Canada cu noi tarife vamale din cauza incendiilor de vegetație care, spune el, trimit aer „murdar, poluat și nesănătos” în orașele americane.

Un incendiu care a pornit, vineri, de la o singură casă s-a extins fulgerător într-o comunitate din Norvegia. Flăcările s-au răspândit din cauza vegetației uscate, a vântului puternic și a densității ridicate a locuințelor.

Frode Presthus, comandantul intervenției: „Incendiul se extinde și în pădure, astfel că a devenit un incendiu de vegetație de amploare, care se propagă spre sud. Incendiul încă nu este sub control. Continuă să se extindă.”

Peste 100 de apartamente au fost distruse, iar sute de persoane au fost evacuate. Aproximativ 80 de pompieri, echipe ale Protecției Civile și șase elicoptere de stingere au intervenit pentru a combate incendiul.

Între timp, masivul incendiu din provincia spaniolă Zaragoza, care a izbucnit miercuri, a distrus deja peste 15.400 de hectare. Are acum un perimetru de aproximativ 60 de kilometri și a forțat evacuarea a șapte localități. Alte trei rămân în alertă. 450 de pompieri și militari, sprijiniți de 22 de avioane și elicoptere specializate în lupta cu focul, sunt mobilizați pe acest front uriaș al focului.

Peste Ocean, fumul dens și sufocant de la incendiile de vegetație din Canada s-a răspândit peste o mare parte din Statele Unite, unde trăiesc peste 100 de milioane de americani.

Derek Van Dam, meteorolog: „Unele regiuni din Vestul Mijlociu și de pe Coasta de Est se confruntă cu una dintre cele mai proaste calități ale aerului de pe planetă.”

Milwaukee, Chicago, Pittsburgh sau Detroit se numără printre orașele mari unde nivelurile de poluare sunt printre cele mai ridicate.

Ali Abazeed, director al Departamentului de Sănătate Publică din Detroit: „Este o situație fără precedent. Un asemenea nivel periculos al poluării aerului nu îi afectează doar pe cei care suferă de astm sau alte afecțiuni respiratorii.”

Mai mulți parlamentari americani s-au plâns de poluarea cu fum. Iar președintele Trump a amenințat vecinul din nord cu arma sa favorită - tarifele vamale.

„Statele Unite sunt invadate în mod inutil de un aer murdar, poluat și nesănătos”, a scris Trump pe rețeaua lui de comunicare, amenințând că va impune noi taxe Canadei din cauza „neglijenței sale deliberate”.

Doug Ford, premierul provinciei Ontario: „Dacă există politicieni care tot critică și comentează, atunci poate că, în loc să se plângă, ar trebui să trimită sprijin, să ofere ajutor, pentru că noi am făcut exact același lucru pentru prietenii noștri americani.”

Premierul canadian Mark Carney a subliniat că ambele țări au responsabilitatea de a combate schimbările climatice. În Canada sunt aproape 890 de incendii de vegetație active, majoritatea scăpate de sub control. Peste 190 ard în provincia Ontario.