VIDEO. Un incendiu în Norvegia, cel mai mare din istoria modernă a țării, a distrus peste 100 de locuințe. Cauza, necunoscută

Stiri externe
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Incendiu norvegia afp 000 c2hb7ff
AFP

Un incendiu rezidențial, care este considerat cel mai mare din istoria modernă a Norvegiei, a distrus peste 100 de locuințe și a forțat sute de persoane să se evacueze, au anunțat sâmbătă autoritățile.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, incendiul din sudul Norvegiei a izbucnit într-o casă din orașul Drammen, în jurul orei 15:30, vineri, a precizat poliția.

Ulterior, focul s-a extins în zonă și în pădurile din apropiere. Sâmbătă dimineață, pompierii își continuau eforturile de a stinge incendiul.

Direcția Norvegiană pentru Protecție Civilă a anunțat sâmbătă că este cel mai mare incendiu de acest gen din epoca modernă.

NRK, postul public de televiziune al Norvegiei, a precizat că sute de persoane s-au refugiat într-un centru de evacuare.

Poliția a declarat că nu au fost semnalate cazuri de locuitori dispăruți. Cauza incendiului nu a fost stabilită imediat.

Drammen se află la aproximativ 34 de kilometri (21 de mile) sud-vest de Oslo.

Panică într-un complex rezidențială de lângă București, din cauza unui incendiu din apropiere

Sursa: Associated Press

Etichete: incendiu, Norvegia,

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