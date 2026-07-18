VIDEO. Un incendiu în Norvegia, cel mai mare din istoria modernă a țării, a distrus peste 100 de locuințe. Cauza, necunoscută

Ulterior, focul s-a extins în zonă și în pădurile din apropiere. Sâmbătă dimineață, pompierii își continuau eforturile de a stinge incendiul.

Potrivit Associated Press, incendiul din sudul Norvegiei a izbucnit într-o casă din orașul Drammen, în jurul orei 15:30, vineri, a precizat poliția.

Direcția Norvegiană pentru Protecție Civilă a anunțat sâmbătă că este cel mai mare incendiu de acest gen din epoca modernă.

NRK, postul public de televiziune al Norvegiei, a precizat că sute de persoane s-au refugiat într-un centru de evacuare.

Poliția a declarat că nu au fost semnalate cazuri de locuitori dispăruți. Cauza incendiului nu a fost stabilită imediat.

Drammen se află la aproximativ 34 de kilometri (21 de mile) sud-vest de Oslo.