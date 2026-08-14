Mai multe case și mașini au fost distruse de flăcări și au determinat evacuarea a mii de persoane. În paralel, un nou incendiu izbucnit pe Pelješac s-a extins rapid spre Potomje, alimentat de vântul puternic și de vegetația extrem de uscată.

Omiš, lovit de un incendiu devastator

Un incendiu izbucnit joi seară în zona Lokva Rogoznica, în apropiere de Omiš, s-a extins în timpul nopții spre oraș și a ajuns la aproximativ 100 de metri de centrul localității, notează presa croată.

Flăcările au amenințat numeroase case și clădiri, iar mai multe autoturisme au fost distruse. Incendiul a ajuns inclusiv în zona orașului Omiš, unde fortăreața Fortica a fost afectată de flăcări. Fortăreața Mirabela a fost, de asemenea, amenințată, însă nu a fost atinsă de incendiu.

Șeful pompierilor croați, Slavko Tucaković, a declarat că incendiul a afectat între 900 și 1.000 de hectare.

„În această dimineață situația este ceva mai calmă, nu mai există flăcări deschise, însă este foarte mult fum și se intervine pe întregul front al incendiului, de la Mimice până la Omiš”, a declarat Tucaković pentru televiziunea publică croată.

Potrivit acestuia, incendiul a ajuns efectiv la oraș, iar mai multe case și vehicule au fost distruse.

„Nu pot vorbi despre cifre. Au fost distruse foarte multe vehicule. Cel mai important este că nu au existat victime. Răniții, 19 dintre ei, au fost preluați de serviciul medical de urgență. În timpul evacuării cetățenilor, cea mai mare parte a muncii a fost făcută de poliție împreună cu Protecția Civilă, iar Crucea Roșie a fost, de asemenea, implicată”, a precizat Tucaković.

36 de persoane au fost rănite

Spitalul Clinic din Split a anunțat ulterior că 36 de persoane au primit îngrijiri medicale în urma incendiului.

Dintre acestea, 14 au fost internate, iar șapte se află la terapie intensivă. Alte persoane au fost externate și au primit îngrijiri la domiciliu.

Unele victime au fost rănite în timp ce încercau să fugă din calea flăcărilor. Autoritățile au relatat inclusiv despre persoane care au suferit fracturi sau alte probleme medicale în timpul evacuării. Nu au fost raportate decese.

Aproximativ 10.000 de persoane evacuate

Amploarea incendiului a dus la o operațiune masivă de evacuare. Autoritățile estimează că aproximativ 10.000 de persoane au trecut prin Omiš în timpul evacuării, fiind ulterior direcționate către Split.

Sute de oameni au părăsit zona pe mare, cu ajutorul bărcilor. Mai multe autobuze au transportat evacuați către Split, unde a fost deschis un centru de primire în sala Gripe.

Vineri dimineață, 321 de persoane se aflau în centrul de evacuare, majoritatea fiind turiști străini.

„Sunt un milion de probleme individuale. Oamenii au un pat, un duș, o toaletă și o masă, dar este greu de anticipat cât va dura această situație”, a declarat Tomislav Gojo, directorul Crucii Roșii din Split.

Potrivit acestuia, unii dintre turiști au rămas fără documente sau medicamente.

„Sunt mai mulți străini decât localnici, deși încă nu avem datele finale. Sunt în principal turiști. Unii au rămas fără documente, alții fără medicamente, așa că am dus unele persoane la camera de gardă”, a explicat Gojo.

„Nu cred că Croația a mai văzut așa ceva. Apocalipsă”

Pompierii care au intervenit în timpul nopții au descris scene extrem de dificile. Lovro Barešić, de la serviciul de pompieri din Pakoštane, a ajuns la fața locului la miezul nopții, împreună cu alți șase pompieri.

„Situația este foarte proastă. Sunt foarte multe case și mașini arse”, a declarat acesta pentru presa croată.

„Nu cred că Croația a mai văzut așa ceva. Apocalipsă. Au fost evacuați foarte mulți oameni, atât copii, cât și femei. Sunt în această meserie în fiecare zi, dar sunt cu adevărat impresionat”, a adăugat pompierul.

La intervenție au fost mobilizați 286 de pompieri cu 93 de autospeciale, inclusiv echipe trimise din mai multe regiuni ale Croației.

În timp ce pompierii luptau cu incendiul din zona Omiš, un nou incendiu de proporții a izbucnit vineri dimineață în zona Kuna Pelješka, pe peninsula Pelješac, în județul Dubrovnik-Neretva, mai notează presa locală.

Și aici situația s-a deteriorat rapid din cauza vântului puternic și a terenului extrem de uscat. Flăcările s-au extins din zona Kuna Pelješka spre Potomje, iar în anumite zone au ajuns să amenințe casele.

Șeful pompierilor din județul Dubrovnik-Neretva, Stjepan Simović, a declarat că aproape toate forțele disponibile au fost mobilizate.

„Din cauza vântului, incendiul s-a extins de la Kuna Pelješka spre Potomje și a afectat o suprafață mare, ceea ce face stingerea și mai dificilă. Toate forțele disponibile sunt pe teren, iar altele suplimentare sosesc. Patru Canadair au fost redirecționate, au mers să realimenteze și se întorc la locul incendiului. Mai este încă foarte mult de lucru”, a declarat Simović.

„Totul este uscat ca praful de pușcă”

Șeful pompierilor croați, Slavko Tucaković, a avertizat asupra condițiilor extrem de dificile de pe Pelješac.

„Totul este uscat ca praful de pușcă”, a spus acesta, anunțând mobilizarea forțelor aeriene pentru intervenție.

La fața locului au fost trimise forțe de pompieri din întreg județul Dubrovnik-Neretva, precum și membri ai Unității Naționale de Intervenție și pompieri din Dubrovnik. Cele patru aeronave Canadair CL-415 care interveniseră la incendiul din apropiere de Omiš au fost redirecționate către Pelješac.

Premierul Andrej Plenković s-a deplasat vineri la Omiš, împreună cu mai mulți membri ai Guvernului, pentru a evalua situația și a coordona intervenția autorităților.

La întâlnire participă reprezentanți ai pompierilor, Protecției Civile, poliției, serviciilor medicale și administrației locale.

În acest moment, pompierii continuă să lupte cu incendiile din ambele zone, iar vântul puternic și terenul extrem de uscat rămân principalii factori care îngreunează intervenția. Autoritățile urmează să evalueze amploarea pagubelor după ce situația va permite accesul în toate zonele afectate.