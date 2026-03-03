Strigător la cer este că din cauza drumului desfundat pompierii de la Vaslui au ajuns abia după două ore la intervenție, tractați de un utilaj.

Incendiul din satul Găvanu a fost anunțat marți în jurul orei 15. Când a izbucnit focul proprietarul și soția lui erau în curte. Bărbatul a intrat în locuință ca să își scoată banii. Aveau în jur de 40.000 lei după ce au vândut niste animale. Omul a reușit să iasă din casă, dar a căzut secerat. Echipajul de la Serviciul Voluntar Local pentru Situații de Urgență Bogdana a ajuns la fața locului, însă bărbatul murise.

Localnic: „De la horn, de la casă. Au căzut cărbuni jos. A luat foc casa. Au venit oamenii la stins cu găleți, apoi au apărut pompierii de la Bogdana, prima dată, apoi pompierii de la Vaslui. Proprietarul a murit, s-a repezit în casă după bani, nu a făcut nimic, s-a sufocat cu fum”.

Trimisă la intervenție, autospeciala de la Detașamentul de Pompieri Vaslui a rămas în noroi, la câțiva kilometri distanță.

Localnic: „Am sunat, cum ar veni, sun acum și vine peste 2 ore. Sunam la ora 3 și vine la ora 5 salvarea. E foarte greu. Drumurile sunt foarte proaste, nu se face nimic. Nu avem pretenția să facă asfalt, dar măcar să fie pietruit, să poți intra cu mașina”.

Localnic: „Vremea rea, șoseaua proaspătă, s-a muiat, ei cu greutatea care au pe mașini, nu au putut veni”.

Localnic: „Echipajul de pompieri a fost tras cu buldoexcavaltorul, în satul nostru. Drumul e foarte rău. Nu se poate intra la noi, salvarea dacă venea mai repede, poate îi salva viața lui”.

Între ultima palmă de asfalt din comună și până în satul Găvanu sunt aproximativ 12 kilometri, dintre care 10 km sunt de drum comunal. Localitatea este situată între dealuri, singura cale de acces fiind pietruită de autorități în urmă cu câțiva ani.

Vasilică Barbu, primarul comunei Bogdana: „Drumul este groaznic. Acum, în urma ploilor din această iarnă, îngheț dezgheț, piatra a intrat în pământ, sunt porțiuni peste care trecem foarte foarte greu. Acum, să avem piatră, nu avem, dar să avem, nu putem interveni până nu se usucă un pic. Fiind foarte ud pământul, nu putem nici să îl ndreptăm, nu putem interveni decât în punctele critice”.

Soția bărbatului a suferit un atac de panică și a fost transportată la spitalul de Urgență din Vaslui, unde a rămas internată. La necropsie, legiștii vor stabili dacă soțul ei s-a intoxicat cu monoxid de carbon sau a făcut infarct când și-a văzut munca de o viață distrusă.