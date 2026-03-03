Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”
Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”

Tactica folosită de iranieni după moartea ayatollahului. Factorul ascuns care ar putea dicta durata războiului

Stiri externe
În cea de-a patra zi a războiului din Orientul Mijlociu, aviația israeliană a bombardat consiliul clericilor iranieni strânși să aleagă un nou lider spiritual.

Cu toată conducerea militară, politică și religioasă anihilată, responsabilii iranieni supraviețuitori ar vrea să discute cu Washingtonul. Cel puțin așa susține Donald Trump, care le-a transmis că „e prea târziu” pentru negocieri. După ce șeful NATO a declarat că Europa este „absolut solidară” cu acțiunile Americii în Iran, Teheranul a avertizat că va considera orice participare a europenilor la conflict drept un „act de război”.

88 de clerici șiiți s-au strâns astăzi în orașul Qom, situat la 140 de km de Teheran, ca să aleagă un nou lider spiritual în locul ayatollahului Hamenei. Potrivit mai multor surse citate de FOX News, aceștia tocmai votau când clădirea a fost spulberată de bombele lansate de avioanele israeliene.

De partea cealaltă, un bombardament iranian cu drone și rachete a distrus noaptea trecută baza aeriană americană din Bahrain. Iranienii susțin că au lovit centrul de comandă și clădirile personalului și au provocat explozia rezervoarelor de carburant. Și ambasada SUA din capitala Arabiei Saudite a fost lovită cu drone care au provocat un incendiu. Fum negru s-a văzut ridicându-se deasupra cartierului misiunilor diplomatice din Riad.

Iar ambasada americană din Kuweit este închisă „până la noi ordine”. Departamentul de Stat le-a cerut americanilor să părăsească imediat 14 țări din Orientul Mijlociu din cauza riscurilor de securitate din regiune.

Patrick Bury, expert în securitate: „Centrele de comandă ale iranienilor sunt acum dispersate, comanda este foarte descentralizată, astfel încât fiecare unitate își alege singură țintele. Și chiar dacă asta înseamnă atacuri sporadice și necoordonate, ele sunt totuși eficiente. Tactica lor este să impună un cost cât mai mare împotriva civililor și infrastructurii civile, cum ar fi aeroporturi și hoteluri”.

Primii soldați americani care au murit în acest conflict - șase, după cum a precizat secretarul de război Hegseth - au fost uciși de o lovitură iraniană într-un port civil din Kuweit duminică dimineața, a dezvăluit pentru CNN un oficial. Atacul a venit rapid și fără avertismente care să alerteze trupele americane să se adăpostească.

Între timp au fost difuzate mai multe imagini cu piloții celor trei avioane F15 americane, inclusiv o femeie, care s-au catapultat după ce apărarea antiaeriană kuweitiană le-a doborât din greșeală.

Discuții de culise pentru a opri războiul curând

După ce a vorbit de o durată de patru-cinci săptămâni a războiului, Donald Trump a scris pe rețeaua lui de comunicare că America are suficiente rezerve de arme și muniții pentru un război „pe vecie”.

Totuși, în culise, Emiratele Arabe Unite încearcă să convingă Statele Unite să limiteze durata operațiunii. Nu impactul asupra turismului și energiei cântăresc cel mai mult. Ci faptul că stocurile acestor țări de rachete interceptoare sunt limitate. Potrivit celor de la Bloomberg, în ritmul actual de consum, Qatar mai are rachete Patriot doar pentru trei sau patru zile.

Patrick Bury: „Ne confruntăm cu o cursă contra-cronometru între epuizarea stocului de rachete interceptoare versus epuizarea stocului de rachete și drone iraniene”.

Semn că presiunile statelor din Golf au efect, Beniamin Netanyahu a insistat că războiul nu se va prelungi indefinit: „Nu este un război fără sfârșit. Va fi o acțiune rapidă și decisivă prin care vom crea condițiile pentru ca poporul iranian să capete control asupra propriului destin”.

Pe de altă parte, premierul israelian a justificat bombardamentele, afirmând că acumularea de capacități nucleare a Teheranului ar fi devenit în curând imună la eventuale acțiuni militare. Fotografii din satelit arată că Iranul și-a reparat și reconstruit instalațiile de rachete și baze aeriene, avariate vara trecută de israelieni și americani.

Precizările lui Netanyahu vin în contextul în care secretarul american de stat a aruncat spre Israel responsabilitatea pentru lansarea ofensivei.

Marco Rubio, secretar de stat al SUA: „Știam că va exista o acțiune militară israeliană. Știam că aceasta va declanșa un atac (n.r. iranian) împotriva forțelor americane. Și știam că, dacă nu i-am fi lovit preventiv înainte ca ei să lanseze acele atacuri, am fi suferit pierderi mai mari și, poate, chiar un număr și mai mare de morți. Nu voi divulga detaliile eforturilor noastre tactice, dar cele mai dure lovituri din partea armatei Statelor Unite abia urmează”.

Donald Trump, nemulțimit de ezitările Marii Britanii

Pe de altă parte, Donald Trump a reproșat Marii Britanii că nu sprijină militar ofensiva din Iran. E „foarte trist să vezi cum relația cu Marea Britanie nu mai este ce a fost”, a declarat liderul american într-un interviu pentru tabloidul The Sun.

Premierul Starmer a refuzat să le permită americanilor să folosească baza Diego Garcia din Oceanul Indian și a declarat că „nu crede în schimbarea unui regim prin bombardamente”.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Datoria mea este să dau prioritate interesului național britanic. Acest raționament explică decizia mea, pe care o mențin”.

Patrick Bury: „Poziția Regatului Unit reflectă că este prins între ciocan și nicovală. E foarte dificil să spui nu principalului aliat din ultimii 80 de ani, nu-i așa? Chiar dacă vrei foarte mult să nu te bagi (în război). Legat de baza Diego Garcia, miza o reprezintă bombardierele invizibile B2. Cred că SUA au înțeles că au nevoie de aparatele B2, pentru că lucrurile nu par să meargă conform planurilor (în Iran)”.

Sursa: ProTV

