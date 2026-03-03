Inidivizii au intrat în casa bătrânei din Sânnicolau Mare noaptea târziu, după ora 2. Au Bătut-o pe femeie până le-a spus unde ţinea banii: 4.000 de lei. Apoi i-au luat şi bijuteriile pe care le purta în acel moment şi au dispărut de la faţa locului.

Biata femeia şi-a sunat fiica, iar aceasta a alertat autorităţile.

Poliţiştii i-au identificat pe suspecţi pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Au stabilit că sunt doi bărbăţi de 34 şi 36 de ani, dintr-un sat din apropiere.

Au urmat percheziţii, însă doar unul dintre ei a fost găsit şi arestat preventiv.

Citește și
Ce înseamnă ridicarea nivelulului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România
Ce înseamnă ridicarea nivelulului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România

Al doilea suspect a fost găsit astăzi, la o săptămână de la comiterea faptei. A ajuns deja în faţa judecătorilor şi a fost arestat şi el, pentru tâlhărie calificată.