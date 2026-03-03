Inidivizii au intrat în casa bătrânei din Sânnicolau Mare noaptea târziu, după ora 2. Au Bătut-o pe femeie până le-a spus unde ţinea banii: 4.000 de lei. Apoi i-au luat şi bijuteriile pe care le purta în acel moment şi au dispărut de la faţa locului.

Biata femeia şi-a sunat fiica, iar aceasta a alertat autorităţile.

Poliţiştii i-au identificat pe suspecţi pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Au stabilit că sunt doi bărbăţi de 34 şi 36 de ani, dintr-un sat din apropiere.

Au urmat percheziţii, însă doar unul dintre ei a fost găsit şi arestat preventiv.

Al doilea suspect a fost găsit astăzi, la o săptămână de la comiterea faptei. A ajuns deja în faţa judecătorilor şi a fost arestat şi el, pentru tâlhărie calificată.