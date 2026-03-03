Alți români sunt prinși în destinații din Asia, pentru că nu pot face escală în țările aflate în conflict. Iar pentru puținele rute ocolitoare, prețurile s-au triplat din cauza cererii uriașe, spun reprezentanții agențiilor de turism. Autoritățile române le recomandă celor aflați departe de casă să nu aleagă rute terestre pentru că riscurile sunt mari.

Cerul din Abu Dhabi a fost luminat din nou luni noapte de drone și rachete. Oamenii s-au trezit din cauza exploziilor puternice.

Vlad Jipa, turist Abu Dhabi: „A durat cam o oră, exploziile au fost așa puternice încât vibrau geamurile. Oricine vă spune că suntem ok, nu suntem. Suntem în pericol. Oricum ar fi definit, suntem vizați direct indirect, ne trec rachete drone pe deasupra capului și putem avea oricând ghinionul ca oricând una să treacă pe lângă noi”.

Și în Dubai s-au auzit explozii, iar oamenii au fost anunțați să se pună la adăpost.

Alexandru Donovici, jurnalist Știrile ProTV: „A plouat cu rachete și drone, dar din fericire au fost interceptate toate, care nu au fost interceptate au căzut în mare. Oficial spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite e închis, au voie să meargă la aeroport doar cei care primesc notificare din partea operatorului de zbor că va zbura, pentru că unele totuși pleacă în regim special. Oamenii vor să plece, din nefericire nu sunt zboruri sau nu există loc”.

Conform datelor oficiale sunt 16.000 de români în Emiratele Arabe Unite, turiști și rezidenți. Dintre aceștia peste 3.000 au cerut sprijin consulatului pentru o posibilă evacuare.

Însă de pe aeroporturile din Dubai ori Abu Dhabi au plecat doar câteva curse spre Paris, Londra, Elveția, Moscova și India.

Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al MAE: „Spațiul aerian al emiratelor e închis. Au fost câteva încercări în care câteva avioane care erau programate au putut să zboare dar pentru un timp limitat. Vor fi încercări pentru deschiderea spațiului aerian pe perioade scurte. Scenariul cel mai bun e să rămână acolo unde sunt pentru că sunt în siguranță. În acest moment e exclusă varianta unui culoar terestru spre zonele în care spațiul aerian e deschis”.

Într-o situație complicată sunt și românii care au ajuns în Asia cu escală în Dubai sau Doha. Cum e, de pildă, acest culoar de zbor: Manila - Singapore - Dubai pe care ar fi trebuit să se întoarcă și Ilinca, după o vacanță în Filipine.

Ilinca Teodoriu, turistă în Singapore: „Prețurile au ajuns la 8.000 de euro. Azi am căutat din nou alte opțiuni și am ajuns să găsim bilete cu 13.000 de euro și dacă am vrea să ajungem acasă pe traseele disponibile acum ar trebui să ne vindem un rinichi”.

Alexandru Pop, director vânzări agenție de turism: „Bineînțeles cererea a explodat. Acest lucru s-a întâmplat și cu preturile. Acestea au luat-o vertiginos în sus și bineînțeles locurile disponibile sunt puține”.

După o călătorie lungă, primii români care au părăsit Israelul pe cale terestră și au trecut prin Egipt - au ajuns marți dimineață în București.

Peste 300 de persoane, majoritatea pelerini, au reușit să plece din zona de conflict, după ce inițial s-au adăpostit în biserici. Au fost două curse speciale, repatrierea fiind coordonată împreună cu autorităţile române şi egiptene. Zborurile au fost plătite de pasageri sau agenții, care-și vor recupera banii din compensațiile pentru zborurile inșiale anulate sau din asigurări.

Român: „Am auzit bombardamente , sirene”.

Român: „În fiecare oră vedeam rachetele pe cer cum treceau. A fost groaznic, pentru că simțeam bubuiturile, se zguduia hotelul cu noi”.

Oana Țoiu, ministru de Externe: „Oferta pe care aceștia au primit-o de la compania de stat, de la compania TAROM - nu trebuia să includă niciun cost adițional din categoria profiturilor operaționale ci doar costurile directe ale aeronavei. Nu eixstă nicio țară care să asigure repatriere integrală gratuit”.

În Israel mai sunt peste 500 de cetățeni români care vor să revină în țară și au fost luați în evidență de autoritățile noastre.

Foarte îngrijorați pentru cei dragi sunt și românii care au dubla cetățenie româno-iraniană. Printre ei arhitectul Omid Ghannadi și cheful Mehrzad Moghazehi. Ambii au rude în Iran și se tem pentru viețile lor.

Omid Ghannadi, cetățean româno-iranian: „E greu să iei legătura cu cei din Iran. Doar ei ne pot suna pe noi, pe linie directă. Cel mai important lucru în momentul de față, indiferent de ideile și emoțiile noastre e să fim uniți. În momentul de față, prea multe vieți au fost pierdute, ca ceva să nu se schimbe în bine.”

Reporteri: Roxana Hulpe, Florentina Balasoiu, Daniel Nitoiu, Robert Hoara, Yvette Marza