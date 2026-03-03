„Înseamnă că a crescut nivelul de vigilenţă cu privire la ce se întâmplă în jurul acestei situaţii din Iran, dar (..) pe parcursul anului sunt foarte multe momente în care se modifică acest nivel, fără să fie asociat cu război. Sunt nişte instrucţiuni militare. (..) Cine se uită la monitoare, se uită mai des, se uită mai atent, se uită mai frecvent. La intrarea în bazele militare sunt verificate maşinile, dacă vrei şi în portbagaj, nu doar uitându-te pe geam. Sunt chestiuni care se întâmplă în mod curent. (..) Să ştiţi că de la Direcţia de Informaţii Militare, pe toate analizele pe care noi le-am făcut, şi sunt indicatori care sunt măsurati şi care generează dacă ating o anumită valoare, nu există nici un indicator care să ne ducă cu gândul că ar exista un pericol suplimentar pentru România sau pentru cetăţenii români. Şi mai mult decât atât, verificarea acestor parametrii s-a validat şi cu verificarea făcută de ministerele Apărării şi din alte ţări membre NATO, ca să eliminăm şi riscul că poate noi nu am verificat perfect şi au scăpat anumite unghiuri”, a spus ministrul Miruţă la Antena 3.

El a mai arătat că e ca la analizele de sânge ale unui organism, atunci când vezi anumite valori, începi să te uiţi mai atent dacă ai o anumită afecţiune.

„Pe analizele făcute, nu există risc”, a completat el.