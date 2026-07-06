De la pasionați și aventurieri până la profesioniști, cu toții speră că următoarea descoperire le-ar putea schimba viața.

Martha Kelner, Sky News: ”Conduc pe șoseaua Route 49, în California. Este cunoscută drept autostrada „Mother Lode", deoarece leagă vechile orașe ale „goanei după aur”. Dar prețul în creștere al aurului, până la niveluri record, fascinația președintelui (Trump) pentru el și apariția influencerilor căutători de aur îi face pe mulți să se întrebe dacă avem de-a face cu cea de-a doua „goană după aur”.

În 2024, aurul se tranzacționa cu 2.300 de dolari pe uncie. Anul trecut însă, prețul a crescut spectaculos, iar acum este aproape dublu. Creșterea a reaprins interesul pentru acest metal prețios.

Căutător de aur: „Aceasta este o zonă în care s-ar găsi aur, pe această creastă".

O reporteriță Sky News s-a alăturat unei expediții la care luau parte atât căutători de aur profesioniști, cât și amatori. Toți se află aproape de locul unde, în 1848, James W. Marshall a declanșat celebra Goană după Aur din California. Membrii grupului speră că vor face o descoperire importantă.

”Căutător de aur: Dacă aș vinde această bucată, aș cere 50.000 de dolari.

Reporter: Serios? Și ai găsit-o chiar aici?

Căutător de aur: Da. Am descoperit-o ieri, într-una dintre mine”.

Expediția este condusă de Brian și de soția lui. Sunt mineri și comercianți de aur.

”Reporter: În zonă se simte febra aurului?

Kayla: Da, e o adevărată frenezie. Toată lumea caută aur”.

Brian Thomas, căutător de aur: „Mult timp, aurul a rămas stabil, în jurul valorii de 1.800 de dolari pe uncie. Apoi prețul a explodat. De atunci, nu mai poți merge nicăieri fără să vezi oameni cu tăvi pentru spălat aur. E incredibil! E o nouă goană după aur!".

Aurul are unul dintre cei mai mari promotori chiar la Casa Albă.

”E ceva pe care poți pune mâna și care știi sigur că îți aparține”

Donald Trump, președintele SUA: ”Vedeți cât de bine arată? Nu vă pot spune cât costă acest aur. Costă foarte mult! Nu e nimic mai de preț ca aurul sau ca aurul masiv. Acest birou frumos avea nevoie să fie decorat cu aur".

”Reporter Sky News: Credeți că și efectul Trump contribuie la această goană după aur?

Brian Thomas, căutător de aur: Febra aurului și acel instinct primar care i-a făcut pe regi să fie obsedați de aur timp de mii de ani... îi influențează pe toți".

Columbia este unul dintre cele mai bine conservate orașe din California din perioada Goanei după Aur. Acolo, istoria este folosită pentru a inspira o nouă generație care caută metalul prețios.

”Nikaila Delorenzi, comerciant: Prețul a urcat până la 5.600 de dolari și cred că atunci am simțit cu toții febra aurului. Era la cote maxime.

Reporter Sky News: Într-o perioadă cu o economie incertă, aurul pare un refugiu sigur?

Comerciant: Mulți oameni se gândesc să cumpere aur. Mulți vor să-și protejeze averea. E ceva pe care poți pune mâna și care știi sigur că îți aparține".

La aproape două secole de la celebra Goană după Aur, istoria pare să se repete. O nouă generație își caută norocul.