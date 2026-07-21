Cod galben și portocaliu de furtuni cu grindină până joi. Ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt

Vremea
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Meteorologii ANM au emis marți mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile până joi dimineață.

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Mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 70 l/mp.

Cod galben și portocaliu de vreme rea în mai multe județe

Meteorologii au emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă între orele 14:00 și 22:00, pentru județele Prahova, Buzău și Vrancea, precum și pentru zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

De marți, ora 22:00, până miercuri, ora 09:00, un nou cod galben va fi în vigoare în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, precum și local în Carpații Meridionali și de Curbură. Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp și, pe alocuri, vor depăși 40-50 l/mp.

Tot în cursul nopții de marți spre miercuri, între orele 01:00 și 09:00, va fi în vigoare un cod portocaliu pentru județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona montană a județului Buzău. În aceste zone sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ, cu acumulări de 25-50 l/mp și, local, de peste 60-70 l/mp.

Miercuri, de la ora 09:00 până joi, la ora 03:00, un alt cod galben va afecta Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Orientali și Meridionali. Sunt prognozate averse torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp și izolat vor depăși 40-50 l/mp.

De asemenea, miercuri, între orele 12:00 și 22:00, va fi în vigoare un cod portocaliu pentru județele Constanța, Tulcea, Galați și Brăila, precum și pentru estul județelor Ialomița și Călărași. În aceste zone sunt prognozate ploi torențiale, cu cantități de apă de 25-50 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 70 l/mp.

Vremea în Capitală

Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București, valabilă până joi dimineață, care anunță instabilitate atmosferică și o răcire accentuată a vremii.

Până miercuri dimineață, cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții sunt așteptate înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 40-60 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp.

Temperatura maximă de marți va fi cuprinsă între 30 și 32 de grade, iar minima între 16 și 18 grade.

De miercuri dimineață până joi, la ora 09:00, vremea se va răci semnificativ. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima va coborî la 12-15 grade.

Cerul va rămâne temporar noros și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: ploi, cod furtuni, vijelii, prognoza meteo, anm, cod portocaliu,

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