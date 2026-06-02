Un căutător de comori din Marea Britanie a făcut o descoperire care i-a schimbat viața. „Suntem bogați!”. FOTO

Un șofer de camion, fost militar și detectorist amator, a observat inițial un obiect metalic care i s-a părut o monedă în timp ce se afla într-un câmp din Somerset, potrivit The Guardian.
Obiectul s-a dovedit ulterior a fi un inel roman din aur, de mari dimensiuni, decorat cu o piatră gravată ce o înfățișează pe zeița Victoria conducând un car tras de doi cai.
„E greu de explicat ce simți când găsești așa ceva. A fost ca și cum aș fi fost lovit de un tren de mare viteză. La început am crezut că e o monedă, apoi o broșă, iar apoi mi-am dat seama că e un inel. Ești pur și simplu uluit. Unul dintre băieții cu care eram striga: <<Suntem bogați, suntem bogați.>>”, a declarat Kevin Minto.
South West Heritage Trust a anunțat achiziția inelului roman, alături de un tezaur de 297 de monede descoperite în același sit arheologic din apropiere de Ilminster.
Valoarea totală a achiziției este de 78.000 de lire sterline (90.300 de euro), iar artefactele vor rămâne în Somerset.
Descoperirea care i-a schimbat viața
Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, stabilit în Wiltshire după cariera militară, a declarat că este mulțumit că artefactele rămân în regiune. El a precizat că suma a fost împărțită între el și proprietarul terenului, iar partea sa a fost împărțită cu un prieten detectorist. În urma descoperirii, și-a achitat creditul ipotecar și a redus programul de lucru.
El a descoperit primele monede romane în 2017 și a continuat să revină în zonă, găsind ulterior mai multe artefacte împrăștiate pe o suprafață extinsă, cel mai probabil din cauza lucrărilor agricole.
În 2018 a fost identificat și inelul roman, descoperire care a generat inițial o dispută privind drepturile financiare, fiind realizată în timpul unui eveniment de detecție organizat pentru veterani militari, situație ulterior rezolvată între părți.
Sursa:
The Guardian
