Un căutător de comori din Marea Britanie a făcut o descoperire care i-a schimbat viața. „Suntem bogați!”. FOTO

Un șofer de camion, fost militar și detectorist amator, a observat inițial un obiect metalic care i s-a părut o monedă în timp ce se afla într-un câmp din Somerset, potrivit The Guardian.

Obiectul s-a dovedit ulterior a fi un inel roman din aur, de mari dimensiuni, decorat cu o piatră gravată ce o înfățișează pe zeița Victoria conducând un car tras de doi cai.

„E greu de explicat ce simți când găsești așa ceva. A fost ca și cum aș fi fost lovit de un tren de mare viteză. La început am crezut că e o monedă, apoi o broșă, iar apoi mi-am dat seama că e un inel. Ești pur și simplu uluit. Unul dintre băieții cu care eram striga: <<Suntem bogați, suntem bogați.>>”, a declarat Kevin Minto.

South West Heritage Trust a anunțat achiziția inelului roman, alături de un tezaur de 297 de monede descoperite în același sit arheologic din apropiere de Ilminster.