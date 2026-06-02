Un căutător de comori din Marea Britanie a făcut o descoperire care i-a schimbat viața. „Suntem bogați!”. FOTO

Un inel roman din aur, descoperit de un pasionat de detectarea metalelor într-un câmp din Marea britanie, a fost achiziționat împreună cu un tezaur de monede romane pentru 78.000 de lire sterline (90.300 de euro) și va rămâne în patrimoniul local.

Mihaela Ivăncică

Un șofer de camion, fost militar și detectorist amator, a observat inițial un obiect metalic care i s-a părut o monedă în timp ce se afla într-un câmp din Somerset, potrivit The Guardian.

Obiectul s-a dovedit ulterior a fi un inel roman din aur, de mari dimensiuni, decorat cu o piatră gravată ce o înfățișează pe zeița Victoria conducând un car tras de doi cai.

„E greu de explicat ce simți când găsești așa ceva. A fost ca și cum aș fi fost lovit de un tren de mare viteză. La început am crezut că e o monedă, apoi o broșă, iar apoi mi-am dat seama că e un inel. Ești pur și simplu uluit. Unul dintre băieții cu care eram striga: <<Suntem bogați, suntem bogați.>>”, a declarat Kevin Minto.

South West Heritage Trust a anunțat achiziția inelului roman, alături de un tezaur de 297 de monede descoperite în același sit arheologic din apropiere de Ilminster.

Valoarea totală a achiziției este de 78.000 de lire sterline (90.300 de euro), iar artefactele vor rămâne în Somerset.

Descoperirea care i-a schimbat viața

Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, stabilit în Wiltshire după cariera militară, a declarat că este mulțumit că artefactele rămân în regiune. El a precizat că suma a fost împărțită între el și proprietarul terenului, iar partea sa a fost împărțită cu un prieten detectorist. În urma descoperirii, și-a achitat creditul ipotecar și a redus programul de lucru.

El a descoperit primele monede romane în 2017 și a continuat să revină în zonă, găsind ulterior mai multe artefacte împrăștiate pe o suprafață extinsă, cel mai probabil din cauza lucrărilor agricole.

În 2018 a fost identificat și inelul roman, descoperire care a generat inițial o dispută privind drepturile financiare, fiind realizată în timpul unui eveniment de detecție organizat pentru veterani militari, situație ulterior rezolvată între părți.

Sursa: The Guardian

