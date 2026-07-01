Vulcanul de aur se găsește într-unul dintre cele mai înghețate colțuri ale planetei noastre.

Pe Insula Ross, în Marea Ross, un golf adânc din Antarctica, Muntele Erebus fumegă la aproximativ 1.350 de kilometri de Polul Sud Geografic. Este cel mai sudic vulcan activ din lume, plin de lavă în măruntaie, arată publicația Science Alert.

Iar în gazele care țâșnesc continuu din această poartă către lumea subterană, oamenii de știință au descoperit particule microscopice de aur cristalin, elementar.

Potrivit unei lucrări de cercetare din 1991, publicată în „Geophysical Research Letters”, Erebus emite aproximativ 80 de grame de praf de aur microscopic pe zi, împrăștiindu-l pe o distanță de până la 1.000 de kilometri – poate chiar mai departe.

Până în prezent, este singurul vulcan din lume cunoscut că aruncă particule cristaline de aur pur.

Misterul real, totuși, este cum reușește aurul să scape din magmă.

De fapt, aurul în emisiile vulcanice nu este deloc neobișnuit.

Urme de aur au fost detectate chimic în mostre de la Kīlauea din Hawai'i, Etna din Italia, Augustine din Alaska și El Chichón din Mexic.

Fenomenul nu e unic, dar are o particularitate

Lucrări teoretice ulterioare au sugerat că aurul poate fi transportat în fluide vulcanice fierbinți și, probabil, și în gaze.

Este logic, pentru că un vulcan este, în esență, o gaură în crusta Pământului, prin care materialul topit din adâncuri se ridică spre suprafață. Multe elemente, precum cuprul, argintul, mercurul, arsenicul, seleniul și sulful, precum și aurul, sunt toate amestecate într-un adevărat „cazan" de topire, unde se pot combina cu alte elemente pentru a forma compuși.

De acolo, aurul nu se evaporă ca apa dintr-un ceainic – punctul de fierbere al aurului pur este mult mai ridicat decât temperaturile vulcanice. În schimb, se crede că aurul se leagă în compuși volatili care conțin clor sau sulf și care pot exista în gazele vulcanice fierbinți.

Dar, potrivit unei echipe conduse de geochimista Kimberly Meeker de la New Mexico Institute of Mining and Technology din SUA, aurul de la Erebus face ceva ce nu a fost observat la niciun alt vulcan.

Ca parte a investigației lor asupra emisiilor Muntelui Erebus, cercetătorii au colectat mostre din zăpadă din jurul craterului vulcanic, din panoul de gaze care provenea de la lacul de lavă și din troposfera Antarcticii, până la 1.000 de kilometri distanță de vulcan.

În toate cele trei seturi de mostre, au găsit particule de aur pur la scară micrometrică.

La microscopul electronic, particulele apăreau ca niște cristale complicate, cu fațete, aproape perfect geometrice mai degrabă decât ca niște puncte neregulate, unele având până la aproximativ 60 de micrometri în diametru.

Cantitatea zilnică estimată de 80 de grame era, de fapt, ceva mai mică decât cea raportată pentru alți vulcani. Pe baza măsurătorilor disponibile la acea vreme, se estima că Kīlauea emitea între 500 și 800 de grame de aur pe zi, în timp ce estimările pentru Etna atingeau până la 2,4 kilograme.

Dar există ceva unic la Erebus care permite aurului să se separe de compușii care îl rețineau în emisiile vulcanice.

Nu există o explicație unanim acceptată

O explicație a cercetătorilor este că aurul este transportat în afara lavei în compuși volatili care conțin clor. Pe măsură ce gazele se răcesc, aurul cristalizează din acești compuși înainte de a ajunge în cele din urmă pe gheața Antarcticii.

O dificultate a acestui model este că gazul conține foarte puțin aur; în aceste condiții, nucleația spontană a cristalelor frumos formate în aer este foarte dificilă.

Un alt scenariu propus ulterior de vulcanologul Philip Kyle de la New Mexico Institute of Mining and Technology, membru al echipei de cercetare, este că aurul se formează treptat într-o crustă la suprafața lacului de lavă înainte de a fi dus în aer de gazele care se ridică.

Au trecut însă mai bine de 30 de ani de la descoperire, și nu există încă o explicație clară.

Ceva la Muntele Erebus – fie că este vorba de chimie, de temperatura ambiantă, de geologie sau de altceva – pare să îi confere o capacitate unică de a presăra zăpada cu praf de aur, ca un spiriduș răutăcios.