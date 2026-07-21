Cea mai reprezentativă asociație de afaceri, care reunește peste 600 de companii americane, internaționale și românești, subliniază, într-un comunicat de presă, că mai sunt ”doar câteva zile” până la termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor și a țintelor asumate prin PNRR și pentru accesarea ultimei tranșe de finanțare, ”esențială pentru sustenabilitatea fiscal-bugetară”.

AmCham reamintește faptul că, la doar un an de la reconfirmarea calificativului “recomandat pentru investiții”, pe baza unei traiectorii de consolidare fiscală și de reducere a deficitului, ”pericolul retrogradării revine” în România și, în același timp, procesul de aderare la OECD intră în etapa finală.

”Este nevoie de mobilizare transpartinică”

”Toate acestea au în comun o analiză atentă și riguroasă a României din punctul de vedere al fundamentelor macroeconomice, influențate de nivelul de predictibilitate, credibilitate și capacitatea de a livra reformele asumate. Mediul de afaceri și populația au suportat deja costurile măsurilor urgente de redresare fiscal-bugetară, cu așteptarea legitimă ca decidenții să adopte și să implementeze reformele structurale programate și să finalizeze proiectele de investiții asumate. Nerespectarea angajamentelor asumate decredibilizează România, cu efecte negative imediate, dar și pe termen lung.

Este nevoie de mobilizare transpartinică pentru ca România să rămână pe o traiectorie economică sustenabilă, prin utilizarea la maximum a finanțării nerambursabile din PNRR, prin menținerea ratingului de țară și prin consolidarea avantajelor pentru atragerea investițiilor. Este nevoie ca interesul pentru binele comun și pentru binele României să conducă agenda întregului spectru politic, decizional și administrativ, pentru implementarea reformelor și finalizarea proiectelor asumate” - precizează Camera de Comerț Americană în România.

De asemenea, oamenii de afaceri atrag atenția că, ”pe fondul incertitudinii interne prelungite și al direcției neclare”, investitorii sunt tot mai prudenți în a lansa proiecte noi, iar eforturile companiilor de a menține operațiunile și locurile de muncă devin tot mai mari.

”Comunitatea noastră de afaceri cere cu toată fermitatea ca finalizarea PNRR la timp, continuarea reformelor, corectarea deficitelor gemene și dezvoltarea strategică economică să primeze în exercitarea responsabilă a oricărui mandat politic și guvernamental, în interesul legitim al întregii societăți”, mai transmite AmCham Romania.

Conform sursei citate, Camera de Comerț Americană în România, ”AmCham Romania”, reunește în prezent peste 600 de companii americane, internaționale și românești cu investiții cumulate de peste USD 30 mld în România.

Companiile membre AmCham asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde EUR.

Membrii AmCham Romania activează în 32 de sectoare economice, ceea ce face posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare, Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat, Energie, Educație, Economie Digitală, Protecția Datelor Personale, Fiscalitate, Piața Muncii, Sănătate, Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Legislația Comercială, și Turism.

AmCham România este membru acreditat al Camerei de Comerț a SUA și face parte din rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane.