Între timp, Donald Trump amenință Canada cu noi tarife vamale din cauza incendiilor de vegetație care, spune el, trimit aer, citez, „murdar, poluat și nesănătos” în orașele americane.

Așa arată cartierul distrus de flăcări din apropiere de Oslo, în cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat în Norvegia, în timpuri moderne. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Jørn Normann Pedersen: ”Aici sunt distrugeri uriașe. Aproximativ 100 de locuințe au ars complet, până la temelii. 400 de persoane au fost evacuate, iar unul dintre locuitorii din zonă cu care am vorbit a spus că acest cartier nu va mai fi niciodată la fel”.

Flăcările s-au răspândit din cauza vegetației uscate, a vântului puternic și a densității ridicate a locuințelor.

”Am văzut cum flăcările cuprindeau, rând pe rând, șiruri întregi de case. Am venit aici după ce m-a sunat fiica mea. Am văzut cum casa fiicei mele a ars complet”.

Aproximativ 80 de pompieri, echipe ale Protecției Civile și 6 elicoptere de stingere au intervenit.

Între timp, masivul incendiu din provincia spaniolă Zaragoza, care a izbucnit miercuri, a distrus deja peste 15.400 de hectare. Are acum un perimetru de aproximativ 60 de kilometri și a forțat evacuarea a 7 localități. Alte 3 rămân în alertă.

450 de pompieri și militari, sprijiniți de 22 de avioane și elicoptere specializate în lupta cu focul, sunt mobilizați pe acest front uriaș.

Peste Ocean, fumul dens și sufocant de la incendiile de vegetație din Canada s-a răspândit peste o mare parte din Statele Unite, unde trăiesc peste 100 de milioane de americani.

Derek Van Dam, meteorolog: ”Unele regiuni din Vestul Mijlociu și de pe Coasta de Est se confruntă cu una dintre cele mai proaste calități ale aerului de pe planetă”.

Metropolele americane au devenit cele mai poluate locuri de pe Pământ

Detroit, Chicago, Washington și New York au ajuns în topul orașelor cu cel mai poluat aer din lume.

Ali Abazeed, director al Departamentului de Sănătate Publică din Detroit: ”Este o situație fără precedent. Un asemenea nivel periculos al poluării aerului nu îi afectează doar pe cei care suferă de astm sau alte afecțiuni respiratorii”.

Mai mulți parlamentari americani s-au plâns de poluarea cu fum. Iar Donald Trump a amenințat vecinul din nord cu arma sa favorită - tarifele vamale.

"Statele Unite sunt invadate în mod inutil de un aer murdar, poluat și nesănătos", a scris liderul de la Casa Albă pe rețeaua lui de comunicare, amenințând că va impune noi taxe Canadei din cauza "neglijenței sale deliberate".

Doug Ford, premierul din Ontario: ”Dacă există politicieni care tot critică și comentează, atunci poate că, în loc să se plângă, ar trebui să trimită sprijin, să ofere ajutor, pentru că noi am făcut exact același lucru pentru prietenii noștri americani”.

Premierul canadian Mark Carney a subliniat că ambele țări au responsabilitatea de a combate schimbările climatice. În țară, sunt aproape 890 de incendii de vegetație active, majoritatea scăpate de sub control. Peste 190 ard în provincia Ontario.