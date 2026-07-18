Din cauza fumului dens, autoritățile au sesizat Garda de Mediu. Iar responsabilii verifică ipoteza că focul să fi fost provocat cu bună știință.

Incendiul a izbucnit în jurul orei două dimineața și a cuprins rapid curtea depozitului, unde se aflau munți de deșeuri. Oamenii care locuiesc în apropiere au sunat la 112.

Bărbat: Se vedea foarte mult fum și foc. Multe persoane dorm cu ușa și geamurile deschise și erau în pericol de intoxicare. Este al doilea incendiu care se întâmplă în decurs de un an de zile.

Pompierii au acționat din mai multe puncte pentru a înconjura focarul. Au folosit și roboți de intervenție.

Localnicii au primit Ro-Alert

Flăcările au mistuit în jur de 100 de tone de deșeuri din plastic, în principal folie de polietilenă, dar și 22 de tone de materie finită. Pentru că fumul dens a făcut aerul să fie irespirabil, oamenii au primit mesaje RO-ALERT.

Corespondent Știrile ProTV: Firma care administra depozitul era autorizată să colecteze și să recicleze deșeuri din plastic. Însă, în acest proces, nu toate materialele pot fi transformate în produse noi. O parte dintre aceste deșeuri trebuie eliminate prin firme autorizate, un proces costisitor.

Garda de Mediu verifică acum dacă aceste deșeuri erau gestionate conform legii. Iar surse din anchetă ne-au transmis că oficialii iau în calcul inclusiv ipoteza că incendiul să fi fost provocat intenționat, pentru a scăpa de deșeuri.

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Garda de Mediu încă de la începutul săptămânii va demara o acțiune de inspecție și control pentru a verifica în principal dacă este o legătură de cauzalitate între eveniment și nerespectarea condițiilor din autorizația de mediu.

Un incendiu puternic a izbucnit aseară și în apropierea Capitalei. Au ars materiale lemnoase, plastic și deșeuri menajere depozitate lângă un complex rezidențial.