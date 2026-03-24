VIDEO. Imagini terifiante din Tel Aviv. Cum s-a răzbunat Iranul pe Israel cu o rachetă de 100 de kilograme

Israelul are un sistem de apărare aeriană în straturi, extrem de complex, capabil să respingă 99% din rachetele și dronele care atacă țara, chiar dacă vorbim despre mii de proiectile lansate simultan.

Cu toate acestea, mai există și ”străpungeri” ale acestui baraj antirachetă.

Un comisar de poliție israelian a confirmat că pagubele din centrul orașului Tel Aviv au fost cauzate de o rachetă iraniană cu aproximativ 100 de kilograme de exploziv, care a lovit direct o stradă rezidențială.

Fadida Yaniv, care face parte din unitatea de poliție care investighează exploziile, a declarat pentru Associated Press la fața locului că racheta a avariat case și mașini pe strada rezidențială, dar nu au fost raportate răni grave.

„Ceea ce vedem aici este o încărcătură explozivă a unei rachete care a explodat în mijlocul drumului. A explodat deasupra mașinilor și a făcut o groapă mare în pământ. Clădirea din apropierea locului exploziei a suferit pagube importante. Estimăm că în acest incident a explodat o încărcătură explozivă de aproximativ 100 de kilograme.”, a declarat ofițerul de poliție.