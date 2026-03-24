Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”
VIDEO. Imagini terifiante din Tel Aviv. Cum s-a răzbunat Iranul pe Israel cu o rachetă de 100 de kilograme

Stiri externe
×
Locuitorii orașului israelian Tel Aviv au trăit momente de groază după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire, în ciuda faptului că Israelul este apărat de un scut antirachetă performant, cunoscut sub numele de ”Iron Dome”.

autor
Cristian Matei

Israelul are un sistem de apărare aeriană în straturi, extrem de complex, capabil să respingă 99% din rachetele și dronele care atacă țara, chiar dacă vorbim despre mii de proiectile lansate simultan.

Cu toate acestea, mai există și ”străpungeri” ale acestui baraj antirachetă.

Un comisar de poliție israelian a confirmat că pagubele din centrul orașului Tel Aviv au fost cauzate de o rachetă iraniană cu aproximativ 100 de kilograme de exploziv, care a lovit direct o stradă rezidențială.

Fadida Yaniv, care face parte din unitatea de poliție care investighează exploziile, a declarat pentru Associated Press la fața locului că racheta a avariat case și mașini pe strada rezidențială, dar nu au fost raportate răni grave.

Citește și
„Ceea ce vedem aici este o încărcătură explozivă a unei rachete care a explodat în mijlocul drumului. A explodat deasupra mașinilor și a făcut o groapă mare în pământ. Clădirea din apropierea locului exploziei a suferit pagube importante. Estimăm că în acest incident a explodat o încărcătură explozivă de aproximativ 100 de kilograme.”, a declarat ofițerul de poliție.

Israel tel aviv razboi 10
×

ULTIMELE ȘTIRI

CELE MAI CITITE

Amir Hasid se ascundea într-un adăpost de vizavi de locul incidentului când racheta a lovit.

„Tocmai am auzit sirenele, eram în camera de siguranță și apoi am auzit rachetele lovind undeva. Ne-am dat seama că este lângă noi și când am ieșit, am văzut ce s-a întâmplat pe stradă. Locuim chiar vizavi și asta s-a întâmplat.”, a spus el.

„Nu, nimeni nu vrea ca războiul să continue, dar cred că trebuie să facem ceea ce trebuie pentru a avea o viață sigură, așa cum aveam acum 50 de ani, pentru că, să fiu sincer, am copii. Au 24, 21 și 15 ani. Vreau să am și nepoți, așa că vrem să trăim într-o atmosferă plăcută și sigură, la sfârșitul zilei.”, mai spune Amir.

Un reporter al Associated Press afirmă că a văzut un crater lângă fațada unei clădiri distruse și cioburi de sticlă împrăștiate pe jos.

Mai multe persoane au fost rănite ușor

Mai multe persoane au fost rănite ușor în urma atacului cu rachete iranian lansat marți dimineață, potrivit declarațiilor serviciului de urgență israelian ”Magen David Adom”, citate de presa locală, potrivit portalului JNS.org.

MDA a precizat că echipele sale au fost trimise să inspecteze mai multe locații din regiunea centrală în urma atacului cu rachete și că vor fi furnizate informații suplimentare.

Poliția a transmis că ofițerii din districtul Tel Aviv, Poliția de Frontieră și experții în dezamorsarea bombelor se ocupau de „mai multe zone în care au căzut fragmente de muniție” și a îndemnat populația să respecte instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern, rămânând în spații protejate după cum este necesar, evitând locurile de impact și semnalând orice obiecte suspecte la linia de urgență.

Sursa: Associated Press

Etichete: tel aviv, israel, iran, razboi,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Citește și...
Stiri externe
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat duminică o zonă din apropierea principalului centru nuclear al Israelului, care a fost lovită de o rachetă iraniană.

Stiri externe
O expertă a Organizației Națiunilor Unite afirmă că Israelul torturează în mod sistematic palestinienii la o scară „care sugerează o răzbunare colectivă și intenții distructive”.

Stiri externe
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat vineri Israelul de „masacrarea a sute de mii de persoane în Orientul Mijlociu”, spunând că nu are nicio îndoială că acesta „va plăti preţul” pentru conflictele pe care le-a provocat în Orientul Mijlociu

Recomandări
Știri Actuale
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au descoperit marți, 24 martie 2026, o fabrică de bani falși în județul Suceava. 

Stiri externe
Australia şi Uniunea Europeană au semnat marţi, la Canberra, un acord amplu de liber schimb, încheiat după ani de negocieri, pentru stimularea comerţului bilateral, în ciuda protestelor fermierilor europeni, relatează AFP şi Reuters. 

Stiri Economice
Plafonarea marjelor la carburanţi, pregătită de Guvern prin ordonanţă de urgenţă, riscă să reducă oferta şi să creeze penurie, avertizează experţii din energie, care susţin că măsura ar putea descuraja importurile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Martie 2026

03:23:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Martie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

