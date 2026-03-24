VIDEO. Imagini terifiante din Tel Aviv. Cum s-a răzbunat Iranul pe Israel cu o rachetă de 100 de kilograme

Israelul are un sistem de apărare aeriană în straturi, extrem de complex, capabil să respingă 99% din rachetele și dronele care atacă țara, chiar dacă vorbim despre mii de proiectile lansate simultan.
Cu toate acestea, mai există și ”străpungeri” ale acestui baraj antirachetă.
Un comisar de poliție israelian a confirmat că pagubele din centrul orașului Tel Aviv au fost cauzate de o rachetă iraniană cu aproximativ 100 de kilograme de exploziv, care a lovit direct o stradă rezidențială.
Fadida Yaniv, care face parte din unitatea de poliție care investighează exploziile, a declarat pentru Associated Press la fața locului că racheta a avariat case și mașini pe strada rezidențială, dar nu au fost raportate răni grave.
„Ceea ce vedem aici este o încărcătură explozivă a unei rachete care a explodat în mijlocul drumului. A explodat deasupra mașinilor și a făcut o groapă mare în pământ. Clădirea din apropierea locului exploziei a suferit pagube importante. Estimăm că în acest incident a explodat o încărcătură explozivă de aproximativ 100 de kilograme.”, a declarat ofițerul de poliție.
Amir Hasid se ascundea într-un adăpost de vizavi de locul incidentului când racheta a lovit.
„Tocmai am auzit sirenele, eram în camera de siguranță și apoi am auzit rachetele lovind undeva. Ne-am dat seama că este lângă noi și când am ieșit, am văzut ce s-a întâmplat pe stradă. Locuim chiar vizavi și asta s-a întâmplat.”, a spus el.
„Nu, nimeni nu vrea ca războiul să continue, dar cred că trebuie să facem ceea ce trebuie pentru a avea o viață sigură, așa cum aveam acum 50 de ani, pentru că, să fiu sincer, am copii. Au 24, 21 și 15 ani. Vreau să am și nepoți, așa că vrem să trăim într-o atmosferă plăcută și sigură, la sfârșitul zilei.”, mai spune Amir.
Un reporter al Associated Press afirmă că a văzut un crater lângă fațada unei clădiri distruse și cioburi de sticlă împrăștiate pe jos.
Mai multe persoane au fost rănite ușor
Mai multe persoane au fost rănite ușor în urma atacului cu rachete iranian lansat marți dimineață, potrivit declarațiilor serviciului de urgență israelian ”Magen David Adom”, citate de presa locală, potrivit portalului JNS.org.
MDA a precizat că echipele sale au fost trimise să inspecteze mai multe locații din regiunea centrală în urma atacului cu rachete și că vor fi furnizate informații suplimentare.
Poliția a transmis că ofițerii din districtul Tel Aviv, Poliția de Frontieră și experții în dezamorsarea bombelor se ocupau de „mai multe zone în care au căzut fragmente de muniție” și a îndemnat populația să respecte instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern, rămânând în spații protejate după cum este necesar, evitând locurile de impact și semnalând orice obiecte suspecte la linia de urgență.
