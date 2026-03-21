Într-un raport publicat vineri, Francesca Albanese, raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului în teritoriile palestiniene ocupate din 1967, a declarat că, începând cu 7 octombrie 2023, palestinienii aflați în arest „au fost supuși unor abuzuri fizice și psihologice de o cruzime excepțională”, transmite Al Jazeera.

Intitulat „Tortură și genocid”, raportul „analizează utilizarea sistematică a torturii de către Israel împotriva palestinienilor din teritoriile palestiniene ocupate începând cu 7 octombrie 2023”. Acesta susține că „tortura în timpul detenției a fost folosită la o scară fără precedent ca răzbunare colectivă punitivă”.

„Bătăile brutale, violența sexuală, violul, maltratarea letală, înfometarea și privarea sistematică de cele mai elementare condiții umane au lăsat cicatrici profunde și de durată pe trupurile și mințile a zeci de mii de palestinieni și ale celor dragi lor”, se arată în raport.

„Tortura a devenit parte integrantă a dominării și pedepsirii bărbaților, femeilor și copiilor, atât prin abuzuri în timpul detenției, cât și printr-o campanie neîncetată de strămutare forțată, ucideri în masă, privare și distrugere a tuturor mijloacelor de trai, pentru a provoca durere și suferință colectivă pe termen lung”, se mai menționează în raport.

Albanese a declarat că a adunat mărturii scrise, inclusiv cel puțin 300 de mărturii.

O declarație care însoțește raportul precizează că, deși Albanese „condamnă fără echivoc tortura și alte forme de maltratare comise de toate părțile implicate, inclusiv de grupurile armate palestiniene”, acest raport „se concentrează asupra comportamentului israelian”.

Arestările palestinienilor „au scăpat de sub control”

Israelul este parte la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Albanese a afirmat că, începând din octombrie 2023, arestările palestinienilor din teritoriile ocupate au „scăpat de sub control”, fiind arestați peste 18.500 de oameni, inclusiv cel puțin 1.500 de copii.

Raportul menționează că aproximativ 9.000 de palestinieni se află încă în detenție, în timp ce „peste 4.000 au fost victime ale disparițiilor forțate”. Albanese a afirmat că sistemul de detenție al Israelului „s-a transformat într-un regim caracterizat de umilire, coerciție și teroare sistematice și generalizate”.

Ea a spus că Israelul ar trebui „să înceteze imediat toate actele de tortură și maltratare a poporului palestinian, care fac parte din genocidul pe care îl comite în prezent” și a îndemnat toate țările „să facă tot ce le stă în putință pentru a opri distrugerea a ceea ce a mai rămas din Palestina”, întrucât orice întârziere „agravează prejudiciile ireversibile și consolidează și mai mult un sistem de cruzime”.

Se cer mandate de arestare pentru alți oficiali

Albanese a îndemnat procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) să solicite mandate de arestare pentru ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, și ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich.

Ea urmează să-și prezinte raportul în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului luni. Deși sunt numiți de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, raportorii speciali sunt experți independenți și nu vorbesc în numele ONU.

Albanese a fost criticată de Israel și de unii dintre aliații săi pentru criticile sale neîncetate și acuzațiile de lungă durată privind un genocid în Gaza. Israelul a acuzat-o că este motivată de o „agendă obsesivă, alimentată de ură, menită să delegitimeze statul Israel”.

Luna trecută, Franța și Germania i-au cerut să demisioneze în urma presupuselor sale remarci la un forum Al Jazeera din Doha.

ONG-ul UN Watch, care nu este un organism al ONU, a difuzat un clip video editat cu Albanese, în care aceasta a fost acuzată în mod fals că ar fi numit Israelul „dușmanul comun al umanității”.

Cuvintele exacte ale lui Albanese au fost: „Ne dăm seama acum că noi, ca umanitate, avem un dușman comun, iar respectarea libertăților fundamentale este ultima cale pașnică, ultimul instrument pașnic de care dispunem pentru a ne recâștiga libertatea.”