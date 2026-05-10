Și în Vaslui, asfaltul s-a surpat din cauza unor alunecări de teren. Problemele nu se vor opri aici. Săptămâna viitoare sunt anunțate ploi în toată țara.

După o ploaie torențială care a durat o oră, pârâul din satul Leiculești, județul Buzău, s-a revărsat.

Un localnic abia a reușit să își mute la timp mașina din calea apei.

Constantin Cazacu, localnic: „În două minute de-abia am reușit, am avut mașina aici. Deja era apă, am apucat de am scos mașina la șosea. Când am venit înapoi, ieșea apa prin gard.”

Drumul refăcut prin Anghel Saligny, distrus complet

Viitura a lăsat dezastru în urma ei. Un drum asfaltat în urmă cu doi ani prin programul Anghel Saligny s-a frânt cu totul. 50 de gospodării au rămas izolate.

Cristian Ionel Mihai, primarul localității Tisă: „Cred că a plouat în jur de o oră și jumătate pe 5 km de pădure, pe versantul cu Istrița, și în momentul ăla a plecat această viitură care a distrus tot în cale.”

Localnică: „Crăci, vine lemne, fel de fel de gunoaie și, fiind tuburile alea, s-a pus o cracă de-a curmezișul, s-a umflat și s-a umflat toată apa la noi aici.”

Provizoriu, drumul a fost refăcut cu pietriș, care va rezista probabil până la prima ploaie.

Alunecări de teren în Vaslui

Tot din cauza infiltrațiilor de apă, pământul a luat-o la vale cu tot cu șosea în localitatea Dodești din Vaslui. Asfaltul s-a surpat pe o lungime de peste 10 metri, la mică distanță de casele oamenilor.

Din cauza pericolului, circulația a fost oprită, așa că trei familii sunt rupte de lume.

Localnică: „Deodată, buf. Uitați unde e casa și unde e nenorocirea. Dacă o ia vale, am muncit degeaba.”

Proprietar: „Odată fuge pământul și te duci jos.”

Și săptămâna viitoare sunt așteptate ploi, în unele zone din țară aproape în fiecare zi.