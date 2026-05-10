Acesta cuprinde, între altele, reducerea cheltuielilor anual cu 1% din PIB, în următorii patru ani, 300 de parlamentari, Guvern cu cel mult 10 ministere şi 20 de agenţii, dar şi sistarea acordării de ajutoare externe.

În plus, AUR transmite că vânzarea companiilor de stat ”este exclusă”.

”Un viitor premier propus de AUR va corecta erorile guvernării Bolojan”, afirmă reprezentanţii formaţiunii.

"După luni în care Guvernul Bolojan a tăiat de la categoriile vulnerabile, în loc să înceapă cu privilegiile, sinecurile şi risipa din aparatul de stat, AUR propune un set de soluţii pentru reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice. Un viitor premier propus de AUR va corecta erorile guvernării Bolojan şi va construi un stat mai eficient, prin reducerea birocraţiei, eliminarea structurilor inutile, protejarea companiilor strategice şi folosirea banului public în interesul românilor", a transmis, duminică, AUR, într-un comunicat de presă.

Formaţiunea prezintă un pachet de măsuri în zece puncte:

1. Diminuarea cheltuielilor administrative cu 1% din PIB pe an în următorii 4 ani.

"Propunem un stat mai eficient, reducerea cu 1% din PIB, în următorii 4 ani, a cheltuielilor administrative. Nu mă refer la profesori, nu mă refer la medici, mă refer la birocraţia locală şi centrală", a declarat George Simion, preşedintele AUR.

2. 300 de parlamentari:

"Noi propunem un Parlament format din 300 de parlamentari, ca un semnal şi ca un model pentru toate instituţiile statului", a mai declarat liderul AUR.

3. Guvern compus din 10 ministere şi 50 de secretari de stat

4. Comasarea şi desfiinţarea agenţiilor/autorităţilor până se ajunge la 20.

5. Reducerea cu 50% a funcţiilor de conducere din toate instituţiile publice:

"Reducerea cu 50% a funcţiilor de conducere va fi exact semnalul că se începe cu strângerea curelei de sus în jos", a declarat George Simion.

6. Reformă administrativă adaptată la realităţile anului 2026.

7. Orice acordare de ajutor financiar internaţional se va sista până la atingerea deficitului bugetar de 3% din PIB.

"Orice asistenţă financiară internaţională acordată de România va fi sistată până atingem deficitul bugetar de 3%. E vorba de Ucraina, dar nu doar de Ucraina. În momentul în care noi sărăcim, în momentul în care este criză economică, în momentul în care trei trimestre la rând vorbim despre recesiune, nu poţi să iei de la gura copiilor tăi, să impozitezi mamele, să nu ai suflet şi să dai altor state", susţine liderul AUR.

8. Reforma companiilor de stat: criterii reale de competenţă în conducere şi reorganizarea celor neperformante.

9. Vânzarea companiilor strategice este EXCLUSĂ:

10. Încurajarea finanţării dezvoltării companiilor prin majorare de capital, prin emiterea de acţiuni noi pe bursă cu predilecţie către cetăţenii şi fondurile autohtone.

"Noi vedem capitalizarea acestor companii pentru noi obiective prin listarea la bursă, prin metoda IPO. Nu suntem izolaţionişti, nu refuzăm investiţiile, inclusiv străine, atâta timp cât se fac în condiţii corecte", a adăugat liderul AUR.

Potrivit AUR, "România are nevoie de un stat eficient, nu de un aparat administrativ umflat, scump şi politizat".

"Reducerea risipei, tăierea privilegiilor, protejarea companiilor strategice şi capitalizarea lor în interes naţional sunt condiţii necesare pentru ieşirea din criza provocată de guvernarea Bolojan", a mai transmis formaţiunea.