Una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa a ajuns virală pe Instagram. Are doar 160 de km²

O țară mult mai puțin cunoscută și nu foarte vizitată a atras atenția unei turiste din Marea Britanie cu peisajele sale.

Întinzându-se pe doar 160 de kilometri pătrați, Liechtenstein este unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale Europei, dar este plină de farmec și frumusețe spectaculoasă. Pare desprinsă din paginile unui basm, cu castelele sale impresionante și satele pitorești, ceea ce îi face pe mulți să se întrebe de ce rămâne atât de puțin cunoscută, potrivit Express.com.

Dornică să răspândească vestea, o turistă pe nume Reanna, din Dorset, a postat pe contul ei de Instagram, unde are 70.800 de urmăritori, pentru a promova destinația.

„Destinație de pe lista de dorințe care ar trebui să fie pe radarul european al tuturor... Bun venit în Liechtenstein”, a scris Reanna în descrierea postării.

Printre cele mai mici țări din lume

Deși este una dintre cele mai mici țări din lume, peisajele sale uimitoare și farmecul ei o transformă într-o destinație de vacanță extraordinară. Liechtenstein este o adevărată bijuterie ascunsă, adesea trecută cu vederea de călători. Potrivit Statista, țara primește puțin peste 100.000 de turiști anual. În 2024, vizitatorii au petrecut peste 200.000 de nopți acolo, ceea ce o face destinația europeană cu cel mai mic număr de turiști pe an.

Capitala sa, Vaduz, găzduiește familia regală și oferă o perspectivă interesantă asupra combinației dintre viața modernă și tradițiile vechi ale țării. Această națiune pitorească se mândrește cu peisaje alpine, castele medievale și o scenă culturală vibrantă.

Printre cele mai populare atracții se numără Castelul Vaduz, vizibil din aproape orice punct al țării. Construit în urmă cu aproximativ 700 de ani, castelul atrage vizitatori din întreaga lume și servește în continuare drept reședință oficială a prințului din Liechtenstein.

Pentru cei care vor să admire peisajele spectaculoase, telecabina Sareis este o experiență de neratat, oferind priveliști panoramice impresionante asupra împrejurimilor. În zilele senine, se poate vedea chiar până în Austria.

Iubitorii de natură vor găsi în Liechtenstein o destinație ideală, cu numeroase trasee de drumeții liniștite și pitorești. Țara este potrivită și pentru ciclism și devine o destinație excelentă pentru schi în timpul iernii.

Reanna a scris: „Ascuns între Austria și Elveția, Liechtenstein poate fi mic, dar este plin de farmec, istorie și priveliști incredibile.”

