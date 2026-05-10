Statele Unite au anunţat vineri că vor organiza un zbor de repatriere pentru cei 17 americani aflaţi la bordul navei pe care a fost identificat un focar de hantavirus.

Pasagerii vor fi evaluaţi în funcţie de nivelul de risc

Aceşti pasageri, care sunt toţi asimptomatici, vor fi transportaţi într-un centru specializat din statul rural Nebraska, dar nu vor fi neapărat plasaţi în carantină, a afirmat duminică, la CNN, Jay Bhattacharya, director interimar al Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), principala agenţie sanitară a ţării.

„Îi vom chestiona şi le vom evalua nivelul de risc”, şi anume „dacă au fost în contact strâns cu o persoană care prezenta simptome” sau nu, a precizat el.

În urma acestei evaluări şi în funcţie de riscul estimat, pasagerilor li se va oferi „posibilitatea de a rămâne în Nebraska, dacă doresc, sau de a se întoarce acasă, dacă situaţia lor familială le permite să fie aduşi în siguranţă, fără a expune alte persoane pe drum”, a adăugat el.

Oficial spaniol: „Nu cred că este cea mai bună practică”

Când a fost întrebat despre ţările, precum SUA, care aleg să nu impună carantină obligatorie cetăţenilor lor care coboară de pe navă, Javier Padilla, secretarul de stat spaniol pentru sănătate, a spus că este la latitudinea acelor ţări să ia măsurile pe care le consideră cele mai bune. Însă „nu cred că este cea mai bună practică din punct de vedere clinic”, a punctat el.

Toţi pasagerii de pe nava de croazieră de lux MV Hondius sunt consideraţi contacte de risc ridicat, ca măsură de precauţie, a declarat sâmbătă seara agenţia europeană de sănătate publică.