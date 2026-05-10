Totuși, expertul american în călătorii Mark Wolters spune că există câteva trucuri care îi pot ajuta pe turiști să evite stresul și cozile interminabile, potrivit Express.

Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, Wolters World, Mark oferă sfaturi despre cum să găsești cele mai bune restaurante și cele mai curate toalete din aeroporturi. El recomandă, în special în Statele Unite, alegerea terminalelor exclusiv internaționale, în locul celor care operează atât zboruri interne, cât și externe.

Potrivit lui, cozile la controlul de securitate sunt mult mai lungi în terminalele mixte.

„Când merg la Chicago și zbor din Terminalul 5, cel internațional, știu că totul va merge mai repede decât în Terminalul 2, unde sunt multe zboruri interne”, explică acesta.

Zborurile de dimineață, mai puțin afectate de întârzieri

Cel mai important sfat al expertului este alegerea zborurilor foarte matinale.

„Secretul pe care îl folosesc cel mai des este să aleg zborurile de dimineață dacă vreau cât mai puține probleme”, spune Mark Wolters.

El explică faptul că avioanele care decolează dimineața au ajuns, de regulă, în aeroport cu o seară înainte, ceea ce reduce riscul întârzierilor în lanț.

În plus, aeroporturile sunt mai puțin aglomerate la primele ore ale zilei, iar pasagerii trec mai rapid prin check-in și controlul de securitate.

„Nu sunt încă mii de oameni în aeroport. Totul merge mai repede și asta reduce foarte mult stresul”, adaugă expertul.

Și toaletele contează

Mark Wolters are și un sfat mai puțin obișnuit pentru călători: să folosească toaletele aflate lângă zona de recuperare a bagajelor.

Potrivit lui, acestea sunt de obicei cele mai curate, deoarece majoritatea pasagerilor folosesc toaletele din apropierea porților de îmbarcare imediat după aterizare.

„La banda de bagaje oamenii se gândesc doar să își ia valizele și să plece acasă, nu să meargă la toaletă. De aceea, acele băi rămân mai curate pentru mai mult timp”, explică expertul.