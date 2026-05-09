Vibrația zilei este 1 și e bine să facem, poate pentru prima oară, ceva la care visăm de mult.

Horoscop 10 mai 2026 – Taur

E cineva care vă scoate la masă în oraș ca să vă propună un business și, după ce vedeți oferta, mai lăsați-o la „dospit” până luați o decizie. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care o să vă cucerească prin felul de a fi și o să parcurgeți un drum pas cu pas, fără să ardeți etape.

Horoscop 10 mai 2026 – Gemeni

O să tot primiți invitații să vă duceți pe la prieteni, dar o să fiți selectivi, că nu vă puteți vedea cu toți. Poate la o nuntă sau aniversare o să vă adunați cu toții. Lume nouă, de calitate, la sindrofiile la care ajungeți și o să cultivați în continuare relațiile.

Horoscop 10 mai 2026 – Rac

Poate o să aveți un rol aparte într-o ceremonie, poate sunteți nași de cununie sau botez ori vă ocupați de petrecerea burlacilor și o să fie cu adrenalină. Anturajul vrea să vă scoată din casă, dar voi preferați să îi chemați pe la voi. Poate ieșiți totuși.

Horoscop 10 mai 2026 – Leu

Se poate să organizați o ieșire în natură, la iarbă verde sau la malul mării, un dus-întors v-ar remonta. O să puteți repara o relație care se destrămase, poate din cauza orgoliilor, dar se poate salva dacă simțiți că iubirea nu s-a stins.

Horoscop 10 mai 2026 – Fecioară

Vă invită cineva într-o excursie și parcă n-ați refuza, că aveți nevoie de schimbare de peisaj și de mișcare. Se poate să ieșiți la un tête-à-tête cu cineva drag, ca să vedeți dacă vă armonizați în vederea unei relații.

Horoscop 10 mai 2026 – Balanță

O apariție cu totul neașteptată vă poate aduce un plus de prospețime în viața de zi cu zi și se deschide o perspectivă luminoasă în sfera sentimentală. O să intrați la cheltuială, că aveți o promisiune de onorat și poate faceți cinste cu un prânz sau o cină.

Horoscop 10 mai 2026 – Scorpion

Întrevedere cu cineva care vrea să puneți umărul la o activitate avantajoasă pentru ambele părți și vă înțelegeți verbal. De mâine puneți pe hârtie contractul. Poate ieșiți la o plimbare cu cineva care speră la o relație și vă faceți ordine în viață.

Horoscop 10 mai 2026 – Săgetător

Vă destindeți în compania prietenilor, poate faceți o drumeție sau un picnic, mișcarea v-ar prinde bine. E posibil să întâlniți pe cineva și să vă lăsați purtați de val, că persoana e fermecătoare.

Horoscop 10 mai 2026 – Capricorn

O să cheltuiți niște bani, dar cu măsură, că vreți să păstrați și pentru neprevăzute, și o să îi scoateți pe ai voștri la aer. Poate vi se reamintește că ați promis o discuție la o cafea cu cineva care nu vrea să vă piardă și spune că s-a schimbat.

Horoscop 10 mai 2026 – Vărsător

Un dus-întors v-ar aduce o stare de bine, v-ar revigora și ar conta atât drumul, cât și destinația și compania. O să vă caute cineva cu reproșuri că nu v-ați mai văzut și că i-ați promis o vizită, dar nu ați reușit.

Horoscop 10 mai 2026 – Pești

Poate faceți o tratație, fie că e zi de naștere sau alt motiv de sărbătoare, și o să fie o atmosferă de nota zece. O să vă scoată cineva la o plimbare și o să vă dezmorțiți, ca să funcționați la capacitate maximă de mâine încolo.

Horoscop 10 mai 2026 – Berbec

Aveți chef de plimbare, sport și agrement, ca să vă încărcați bateriile și să țineți piept concurenței. E cineva care v-a dus dorul și vă scoate în oraș să povestiți ce ați mai făcut, ca să refaceți punțile de comunicare și cele sufletești.