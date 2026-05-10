UE propune un cont unic de economii și investiții. Vor fi comisioane și taxe mai mici pentru cetățeni

Uniunea Europeană pregătește o nouă oportunitate pentru cetățenii săi conturile europene de economii și investiții.

Ana Maria Barbu

Prin intermediul lor, am putea cumpăra acțiuni, și titluri de stat în orice țară din blocul comunitar beneficiind, de stimulente fiscale și, proceduri simplificate.  

Comisia Europeană a recomandat statelor sale să implementeze contul european de economii și investiții, un cadru care ar simplifica investițiile făcute de populație. Intenția este ca oamenii să-și plaseze banii în economia Uniunii și să beneficieze de randamente crescute.

Corespondent PRO TV: „Contul european de economii și investiții ne-ar permite să ne plasăm economiile în acțiuni, obligațiuni precum titlurile de stat, și fonduri de investiții, în orice țară din blocul comunitar. Și nu numai atât. Comisia ar vrea să putem face asta fără birocrație, cu plata unor comisioane mai mici și un regim de impozitare favorabil".

Andreea investește la bursă de cinci ani și ar fi bucuroasă să-și poată diversifica portofolioul.

Andreea Șamotă: „Este o inițiativă foarte bună din punctul meu de vedere, mai ales pentru că accesul la titlurile de stat din alte țări este cumva dificil”.

Potrivit Comisiei Europene, aproximativ 70% din economiile cetățenilor Uniunii, adică 10 miliarde de euro, sunt deținute sub formă de depozite bancare.

Ionel Dancă, consultant financiar: „Contul european de investiții, este un produs menit să convingă cetățenii Uniunii Europene să nu-și mai păstreze banii doar în depozite bancare, ci să folosească acești bani pentru investiții pe piața de capital, în acțiuni și titluri de stat”.

Comisia Europeană recomandă statelor membre să acorde stimulente fiscale pentru deținătorii conturilor de investiții, precum deduceri din baza impozabilă, scutiri de impozite sau amânarea la plată a acestora.

Pentru simplificarea relației cu fiscul, impozitele ar putea fi colectate chiar de brokerii sau băncile care oferă aceste conturi. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a venit în România ca să discute aceste aspecte cu ministrul finanțelor și reprezentații Autorității de Supraveghere Financiară.

Deocamdată, însă, cadrul legislativ pentru acest proiect nu a fost elaborat.

Sursa: ProTV

Etichete: uniunea europeana, economie, bani investiti,

