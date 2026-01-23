Cei doi băieți de 15 ani, arestați preventiv pentru 30 de zile, au depus prin avocați o contestație împotriva acestei măsuri care se va judeca în zilele următoare. Surse din anchetă susțin că moartea elevului de 15 ani a fost provocată de mai multe lovituri de toporișcă în zona capului, dar rănile provocate de cuțit au fost superficiale.

Cel de-al treilea suspect, în vârstă de 13 ani, a fost dus după audieri la clinica de neuropsihiatrie infantilă pentru că prezenta o stare de agitație. Deși medicii au decis internarea lui, mama adolescentului a decis să fie externat pe baza semnăturii ei. Minorul este liber pentru că legea îi scapă de răspunderea penală pe cei care au sub 14 ani.

Petiție online pentru schimbarea legislației

Pe de altă parte, trupul victimei a fost depus la capela din satul Cenei, iar astăzi apropiații își pot lua un ultim rămas bun. Înmormântarea este programată mâine.

Între timp, a apărut o petiție online de schimbare a codului penal în cazul săvârșirii infracțiunii de omor comis cu discernământ de către un minor. Astfel încât să fie pedepsiți și cei sub 14 ani care comit o crimă și sunt conștienți de ceea ce fac.

Până la această oră aceasta a strâns aproape 7.000 de semnături.



