Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid”

Stiri externe
12-09-2025 | 17:15
Donald Trump
Getty Images

Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” și a menționat posibilitatea unor sancțiuni împotriva băncilor și a sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Președintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul Fox News, că trebuie să-l convingă și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanșat în 2022 de invazia rusă.

„E nevoie de doi pentru a dansa un tango”, a menționat Donald Trump.

Donald Trump, care a preluat funcția la Casa Albă în ianuarie, cu promisiunea de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, l-a primit pe Vladimir Putin la un summit în Alaska luna trecută, care nu a reușit să aducă progrese majore.

El a sugerat posibilitatea unor sancțiuni împotriva băncilor rusești și a sectorului petrolier, fără a lua un angajament ferm.

Citește și
Mohammed bin Abdulrahman al -Thani
Premierul Qatarului, întâlnire cu aliații americani, după atacul Israelului la Doha. Este așteptat și Donald Trump

„Canalele de comunicare există și sunt bine stabilite. Negociatorii noștri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar pentru moment putem vorbi mai degrabă de o pauză”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la briefingul său zilnic de presă.

Momentul în care ucigașul lui Charlie Kirk a fugit de la locul crimei. Ar fi așteptat jumătate de oră până să acționeze.VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 12-09-2025 17:01

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Premierul Qatarului, întâlnire cu aliații americani, după atacul Israelului la Doha. Este așteptat și Donald Trump
Stiri externe
Premierul Qatarului, întâlnire cu aliații americani, după atacul Israelului la Doha. Este așteptat și Donald Trump

Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al -Thani, se va întâlni vineri cu înalți oficiali americani la Washington, pentru a discuta despre atacul recent al Israelului din Doha și despre evoluția negocierilor pentru un armistițiu în Gaza.

Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul

Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Septembrie 2025

47:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28