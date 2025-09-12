Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid”

Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” și a menționat posibilitatea unor sancțiuni împotriva băncilor și a sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP.

Președintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul Fox News, că trebuie să-l convingă și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanșat în 2022 de invazia rusă.

„E nevoie de doi pentru a dansa un tango”, a menționat Donald Trump.

Donald Trump, care a preluat funcția la Casa Albă în ianuarie, cu promisiunea de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, l-a primit pe Vladimir Putin la un summit în Alaska luna trecută, care nu a reușit să aducă progrese majore.

El a sugerat posibilitatea unor sancțiuni împotriva băncilor rusești și a sectorului petrolier, fără a lua un angajament ferm.

„Canalele de comunicare există și sunt bine stabilite. Negociatorii noștri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar pentru moment putem vorbi mai degrabă de o pauză”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la briefingul său zilnic de presă.

