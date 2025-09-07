Decizia luată de Trump împotriva Rusiei, după ce armata lui Putin a lansat un nou atac devastator asupra Ucrainei

07-09-2025 | 21:50
Trump
Shutterstock

Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică.

Alexandru Toader

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancţiuni împotriva Rusiei, preşedintele american a răspuns: "Da, sunt!", potrivit AFP.

Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri Moscova cu noi sancţiuni, dar le-a suspendat pe durata negocierilor. Ultimele comentarii sugerează o atitudine din ce în ce mai agresivă, dar Trump nu a ajuns să spună dacă s-a angajat să ia o astfel de decizie sau ce ar putea implica o a doua fază.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, dintre care 747, respectiv patru au fost interceptate, potrivit Forţelor aeriene ucrainene. Acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puţin cinci morţi şi lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.

Duminică dimineaţă, ministrul american al finanţelor Scott Bessent a asigurat că SUA sunt "pregătite să sporească presiunea" asupra Rusiei, cerând europenilor să facă la fel.

trump hegseth
Trump a schimbat numele Pentagonului în Departamentul de Război: Am decis să devenim „woke”

Donald Trump a ameninţat că va lua măsuri împotriva ţărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanţarea efortului de război al acesteia şi a lovit deja India cu suprataxe vamale importante din acest motiv.

Donald Trump este "foarte nemulţumit" că multe ţări din UE achiziţionează petrol rusesc, afirmase de altfel preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski joi, notează Agerpres.

"Dacă SUA şi UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancţiuni, asupra taxelor vamale împotriva ţărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuşi. Şi aceasta îl va aduce pe preşedintele Putin la masa negocierilor", a insistat Scott Bessent duminică.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 07-09-2025 21:43

Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
