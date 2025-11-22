Iarna s-a instalat mai devreme în Germania. A nins aproape în toată țara, iar temperaturile au coborât sub zero grade

22-11-2025 | 08:34
Nerăbdătoare, iarna s-a instalat mai devreme în Germania și oferă peisajul ideal pentru târgurile de Crăciun. A nins aproape în toată țara, iar temperaturile au coborât mult sub limita înghețului.

În marile orașe din Germania, târgurile de Crăciun atrag o mulțime de vizitatori, în ciuda frigului pătrunzător. Evident, vinul fiert este vedetă când vine vorba de cumpărături.

În landul Saxonia, de câteva zile, șoferii își găsesc mașinile acoperite cu un strat subțire de gheață.

Localnic: Dârdâi de frig! Eu sunt din Brazilia, așa că pentru mine este extrem de frig. A nins în fiecare zi în ultima perioadă, așa că m-am îmbrăcat mai gros și am ieșit să curăț mașina.

În Bavaria, a nins puternic și s-a circulat greoi pe șosele. Zăpada așternută în strat generos a oferit ocazia pentru bătăi cu bulgări și plimbări cu sania.

ploaie
Cod galben de vreme rece și ploi în șase județe. Zonele în care apar ninsori și se depune stratul de zăpadă | HARTĂ

Cât vor continua ninsorile

Meteorologii din Germania spun că ninsorile se vor opri abia la începutul săptămânii viitoare, când vor începe să crească și temperaturile.

A nins abundent și în sudul Suediei. Zăpada a provocat blocaje în trafic și accidente rutiere. Bucăți dintr-o autostradă circulată au fost închise.

Un frig pătrunzător s-a abătut și peste nordul Spaniei. Diminețile au adus aproape peste tot temperaturi negative, iar în zonele mai înalte a nins.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 22-11-2025 08:12

