Vremea se răcește puternic până miercuri. Va ninge în mai multe zone. Stratul de zăpadă va fi de 2-6 cm

Stiri actuale
18-11-2025 | 10:39
masina zapada
Shutterstock

Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte. Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri.

autor
Lorena Mihăilă

La munte stratul de zăpadă nou depusă va ajunge la 15 centimetri.

În perioada 18 noiembrie, ora 10 – 19 noiembrie, ora 14, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.

„Va ploua în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea unde se vor acumula cantităţi de apă de 20...30 l/mp. În Transilvania şi Moldova vor fi precipitaţii mixte, iar în noaptea de marţi spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge şi local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2...6 cm şi izolat de 10...12 cm”, anunţă meteorologii.

Citește și
oameni pe strada ploaie
Vremea azi, 18 noiembrie 2025. Temperaturile scad drastic și ploile revin în majoritatea regiunilor
harta anm

Potrivit acestora, la munte, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăşi 15 cm.

„Local şi temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul şi centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40...60 km/h”, a mai transmis ANM.

Sursa citată anunţă că vremea va intra într-un proces de răcire care va continua şi pe parcursul zilei de miercuri (19 noiembrie), când temperaturile maxime se vor situa între 4 şi 11 grade.

„Aurora”, un dinozaur gigant, este scos la vânzare. Milioane de euro pentru scheletul preistoric. Cum vor fi investiți banii

Sursa: StirilePROTV

Etichete: anm, harta, zapada,

Dată publicare: 18-11-2025 10:39

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Primele zile din decembrie aduc vreme caldă și ploi, anunță ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Primele zile din decembrie aduc vreme caldă și ploi, anunță ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 17.11-15.12.2025. Temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, pe întreg teritoriul României.

Vremea azi, 18 noiembrie 2025. Temperaturile scad drastic și ploile revin în majoritatea regiunilor
Vremea
Vremea azi, 18 noiembrie 2025. Temperaturile scad drastic și ploile revin în majoritatea regiunilor

Marți, temperaturile scad simțitor în multe zone, mai puțin în sud și în sud-est. Cel mai cald o să fie în Dobrogea, pe unde se ating 21 de grade, iar cele mai mici valori, de 6...7 grade, se vor înregistra în Crișana și în Transilvania.

Vremea va oscila semnificativ în următoarele două săptămâni. Temperaturi ridicate pentru normalul perioadei
Vremea
Vremea va oscila semnificativ în următoarele două săptămâni. Temperaturi ridicate pentru normalul perioadei

Regimul termic prognozat în perioada 17 - 30 noiembrie va fi unul oscilant din punct de vedere al temperaturilor în întreaga ţară, în timp ce la capitolul precipitaţii, acestea se vor semnala aproape în fiecare zi, pe arii relativ extinse.

Vremea se schimbă accentuat în România. Revin ninsorile, iar mai multe județe vor fi sub Cod galben de vânt puternic | HARTĂ
Vremea
Vremea se schimbă accentuat în România. Revin ninsorile, iar mai multe județe vor fi sub Cod galben de vânt puternic | HARTĂ

Bucureștiul și întreaga țară vor fi afectate de ploi, vânt puternic și răcire accentuată între 17 și 20 noiembrie. La munte va ninge, iar în zonele joase vor fi precipitații mixte și rafale puternice de vânt.

Vremea azi, 17 noiembrie 2025. Averse și ceață în prima parte a zilei, însă temperaturile cresc în majoritatea regiunilor
Vremea
Vremea azi, 17 noiembrie 2025. Averse și ceață în prima parte a zilei, însă temperaturile cresc în majoritatea regiunilor

Ziua de luni aduce vreme caldă în cea mai mare parte a țării, averse în vestul României și ceață dimineața în zonele joase, în special din sud.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Stiri Economice
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Stiri Sanatate
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28