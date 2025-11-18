Vremea se răcește puternic până miercuri. Va ninge în mai multe zone. Stratul de zăpadă va fi de 2-6 cm

Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte. Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri.

La munte stratul de zăpadă nou depusă va ajunge la 15 centimetri.

În perioada 18 noiembrie, ora 10 – 19 noiembrie, ora 14, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.

„Va ploua în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea unde se vor acumula cantităţi de apă de 20...30 l/mp. În Transilvania şi Moldova vor fi precipitaţii mixte, iar în noaptea de marţi spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge şi local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2...6 cm şi izolat de 10...12 cm”, anunţă meteorologii.

Potrivit acestora, la munte, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăşi 15 cm.

„Local şi temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul şi centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40...60 km/h”, a mai transmis ANM.

Sursa citată anunţă că vremea va intra într-un proces de răcire care va continua şi pe parcursul zilei de miercuri (19 noiembrie), când temperaturile maxime se vor situa între 4 şi 11 grade.

