O furtună severă, botezată „ciclon bombă”, aduce viscol puternic în sud-estul țării și ger pe întreaga Coastă de Est.

Aproximativ 240 de milioane de americani sunt vizați de avertizări de vreme rece și furtuni de zăpadă.

Chiar și regiuni care nu sunt obișnuite cu astfel de fenomene, cum ar fi statul Florida, se așteaptă la ninsori abundente în orele următoare.

Asta în condițiile în care zeci de mii de locuințe sunt încă fără curent electric, după furtună de gheață de săptămâna trecută.

Atunci, traficul a fost paralizat, copacii au fost doborâți, iar mai bine de 100 de oameni au murit.







