Iarnă cu probleme în țările nordice. Furtuna Johannes a făcut prăpăd în Suedia și Finlanda. Trei oameni au murit

Stiri externe
29-12-2025 | 09:54
Trei oameni au murit în Suedia, loviți de copacii dărâmați de vântul puternic.

autor
Stirileprotv

Furtuna - botezată Johannes - a atins mare parte din nordul Suediei şi vestul Finlandei. Zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric.

Reparaţiile ar putea dura mai multe zile, au transmis echipele de intervenție.

Traficul aerian, feroviar și maritim a fost, de asemenea, perturbat. Meteorologii locali nu au deocamdată vești bune, iar autoritățile nordice fac apel la populație să evite călătoriile.

Sursa: Pro TV

Suedia, furtuna,

Dată publicare: 29-12-2025 09:54

