„Hora Unirii” a cucerit Torino. Mii de oameni au sărbătorit România în inima orașului. VIDEO

Peste 200 de dansatori de la Școala de Dans și Arte din Torino, divizia Grupul Vatra, elevi ai coregrafului și directorului școlii, Iurie Raileanu, au evocat istoria Unirii României ținându-se de mână și dansând „Hora Unirii”.

Flash mob-ul organizat de Școala de Dans și Arte Primo Passo din Torino, divizia Grupul Vatra, a reunit români de pe ambele maluri ale râului Prut pentru a celebra Unirea României înfăptuită în 1918, la 1 decembrie, la Alba Iulia, relatează rivistair.com.

#diaspora #grupulvatra #RadioLu #revistair ♬ suono originale - Grupul Vatra @grupulvatra_to Ziua Națională a României și Sfântul Andrei, două sărbători marcate, astăzi - 30 noiembrie 2025, de scoala de dansuri tradiționale românești Grupul Vatra din Torino. În Hora Unirii, alături de cei peste 200 de dansatori ai școlii, s-au prins si autoritățile române și italiene, reprezentată astăzi de Excelența Sa Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino, respectiv Paolo Chiavarino, assessor pentru comerț al orașului Torino, reprezentant al Primarului Torino, inginer Stefano Lo Russo. Evenimentul a fost imortalizat inclusiv de televiziunea națională italiană, RAI - TGR RAI Piemonte, de Departamentul Media al Școlii, precum și de presa din țară. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Vom reveni cu amănunte! #horaunirii

La eveniment au participat mai mulți oficiali, între care și Consulul General al României la Torino.

Aproape 2.000 de persoane au participat la Flash Mob, majoritatea români, dar și italieni și turiști care, atrași de ritmurile folclorice românești, s-au apropiat: unii au început să danseze, alții s-au oprit pentru a admira sau a filma cu telefoanele lor „Hora Unirii”, dansul clasic al Unirii provinciilor istorice românești, evocând 1 decembrie 1918.

Momentul a fost înregistrat și difuzat și de o televiziune națională italiană.

Statisticile italiene arată că la Torino trăiesc aproximativ 43.000 de cetățeni români, iar în Piemont aproximativ 138.000 – cea mai mare comunitate de imigranți din regiune.

