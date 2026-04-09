Gruparea proiraniană a bombardat miercuri noaptea kibbutz-ul Manara din nordul Israelului și a precizat că riposta va continua "până la oprirea agresiunii israeliano-americane", transmite DPA preluat de Agerpres.

Cel puțin 182 de persoane au fost ucise în loviturile israeliene de miercuri din Liban, potrivit Ministerului Sănătății libanez. Deși Washingtonul și Teheranul au convenit marți o încetare a focului pentru 14 zile, Israelul a declarat că acordul nu se aplică operațiunilor împotriva Hezbollah, iar Statele Unite confirmă această interpretare.

Această situație pune Iranul în dificultate. Agenția Fars relatează că Teheranul ia în calcul să denunțe unilateral armistițiul din cauza continuării atacurilor israeliene împotriva aliatului său libanez. Premierul Benjamin Netanyahu subliniase deja că acordul temporar nu afectează campania din Liban.

Conflictul a escaladat pe 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat lovituri aeriene împotriva Iranului, soldate cu moartea ayatollahului Ali Khamenei. Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete asupra Israelului și bazelor americane din Golf iar escaladările au continuat de ambele părți. Președintele Trump a anunțat marți suspendarea bombardamentelor pentru două săptămâni, cu condiția deblocării Strâmtorii Hormuz.