Oamenii de știință specializați în climă avertizează că devine tot mai probabil ca, în lunile următoare, să se formeze un fenomen El Niño care încălzește planeta, meteorologii americani estimând o șansă de unu la trei ca un episod meteo „puternic” să se dezvolte între octombrie și decembrie.

Modelele climatice europene indică o probabilitate și mai mare pentru un El Niño foarte puternic sau „super El Niño”, deși așa-numita „barieră de primăvară” înseamnă că aceste prognoze pot fi inexacte.

El Niño — sau „băiețelul” în spaniolă — este cunoscut pe scară largă drept încălzirea temperaturii la suprafața oceanului, fenomen care apare natural o dată la câțiva ani. Un astfel de eveniment este declarat atunci când temperaturile mării din Pacificul tropical estic cresc cu 0,5 grade Celsius peste media pe termen lung.

Un super El Niño, care nu are o categorie științifică oficială, desemnează o fază excepțional de puternică a oscilației sudice El Niño (ENSO), atunci când temperaturile la suprafața Pacificului estic cresc cu cel puțin 2 grade Celsius peste normal.

Chris Jaccarini, analist senior pentru agricultură și alimentație la Energy and Climate Intelligence Unit, a declarat că anul 2026 se conturează drept încă un an în care conflictele și riscurile climatice devin o realitate costisitoare.

„Prețurile alimentelor sunt presate din ambele direcții: de extremele climatice care perturbă producția în marile regiuni agricole și de un sistem alimentar încă dependent de combustibili fosili și, prin urmare, expus creșterilor costurilor la gaze, îngrășăminte, transport și ambalare”, a spus Jaccarini pentru CNBC, prin e-mail.

„De aceea perspectiva unui El Niño puternic contează atât de mult”, a continuat el. „Poate amplifica riscurile meteorologice într-un climat deja destabilizat de emisiile provocate de om, agravând inflația alimentată de prețurile ridicate ale combustibililor fosili.”

Unele materii prime sunt în mod special expuse acestui fenomen, El Niño punând de obicei presiune ascendentă asupra prețurilor la cacao, uleiuri alimentare, orez și zahăr, a spus Jaccarini. El a menționat și riscuri mai largi pentru alte produse tropicale, precum bananele, ceaiul, cafeaua, ciocolata și carnea provenită din animale hrănite cu soia.

Așteptările privind revenirea El Niño vin după un fenomen La Niña care a durat mai mulți ani, acesta având, în general, efectul de a reduce temperaturile globale comparativ cu anii normali.

„Super El Niño”

Prețurile petrolului, gazelor și îngrășămintelor au explodat din cauza războiului cu Iranul, care a perturbat grav aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică îngustă ce leagă Golful Persic de Golful Oman.

Aproximativ o treime din comerțul maritim mondial cu îngrășăminte trece în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz, însă traficul naval aproape că s-a oprit după ce SUA și Israelul au lansat lovituri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie.

Liderii mondiali au salutat miercuri anunțul privind un armistițiu temporar între SUA și Iran, deși experții au declarat pentru CNBC că acordul nu oferă o cale clară spre pace, iar perturbările provocate de săptămâni întregi de atacuri vor avea un impact de durată.

Creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte vine exact când sezonul de plantare din SUA intră în plină desfășurare, sporind temerile fermierilor americani privind prețuri mai mari la alimente și recolte mai slabe.