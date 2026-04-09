Doar 22,7% dintre angajații din România aveau studii superioare la finalul lui 2025, potrivit unei analize realizate de Randstad Research. Este cel mai scăzut nivel din UE și un decalaj semnificativ față de media europeană de 39,2%, notează Euronews.

Contrastul este puternic: în Irlanda, peste jumătate dintre angajați (57,3%) sunt absolvenți de studii superioare, ceea ce evidențiază diferențele majore de competitivitate între economiile europene. În același timp, chiar și țări cu probleme structurale similare, precum Portugalia, depășesc România la acest capitol.

Datele arată că, deși în ultimele decenii numărul persoanelor cu studii superioare a crescut semnificativ în multe state, inclusiv în Portugalia, decalajele persistă. În cazul portughez, ponderea angajaților cu studii superioare a urcat de la 11,4% în 1992 la 33,7% în 2024, însă chiar și așa rămâne sub media UE.

Problemele nu se opresc aici. Analiza mai indică faptul că Portugalia are cea mai mare pondere de lucrători slab calificați din Uniune – 29,1%, dublu față de media europeană de 14,7%. În paralel, piața muncii se confruntă și cu fenomenul orelor excesive de lucru: 9,1% dintre angajați lucrează în mod obișnuit cel puțin 49 de ore pe săptămână, peste media UE de 6,5%.

În acest clasament, Portugalia este depășită doar de Grecia (12,4%), Cipru (10%) și Franța (9,7%). În schimb, economii precum Germania sau Spania înregistrează niveluri mult mai reduse ale muncii peste program, de 5% și, respectiv, 6,3%.

Un alt indicator relevant este ponderea lucrătorilor străini. La nivelul UE, aceștia reprezintă aproximativ 10,5% din forța de muncă, în timp ce în Portugalia procentul este de 7,9%, în creștere accelerată față de doar 1,4% în anul 2000. Evoluția reflectă nevoia tot mai mare de atragere a forței de muncă din exterior pentru a susține economia.

Datele conturează un tablou mixt la nivel european: deși nivelul de educație crește, diferențele dintre state rămân mari, iar România continuă să fie în urma majorității țărilor UE la indicatorii esențiali ai pieței muncii.